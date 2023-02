La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de "irresponsabilidad" al no tomar medidas para evitar las averías de Cercanías

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha acusado al Gobierno central de "irresponsabilidad" al "no aceptar la realidad, no tomar ninguna medida para evitar las constantes averías" de la red de Cercanías.

Así lo ha expresado el consejero en su cuenta de Twitter después de que ayer saliera de la reunión con el Ministerio de Transortes, Movilidad y Agenda Urbana sin conseguir el fondo de compensación de emergencia para la red de Cercanías de alrededor de 2.000 millones de euros para atajar las averías.

"El Gobierno no considera que exista un problema real de exceso de averías en Cercanías. Tal cual. Están alejados de la realidad que sufren los usuarios un día sí y otro también. Al no considerar el Gobierno que haya un problema real de averías en Cercanías, no va a tomar ninguna medida de refuerzo del mantenimiento y la reposición de activos, necesaria para prevenir averías", ha lamentado.

Para Pérez, de los 5.000 millones del Plan de Cercanías que dejó preparado el Gobierno del PP, ahora no han ejecutado "ni el 10%" para "castigar a la Comunidad de Madrid. "Ellos sabrán, nosotros lo hemos advertido; es su responsabilidad", ha lanzado.

A su parecer, como "no tienen forma de justificar el abandono del Plan de Cercanías, al más puro estilo sanchista, optan por manipular el lenguaje". El consejero considera que "no han hecho nada, pero han movilizado muchos millones" y cree que "la palabrería no evita las averías ni tapa esta vergüenza".