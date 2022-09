Comunidad de Madrid critica que el Gobierno "no haga nada" para evitar que no se respete el 25% en español en Cataluña

El consejero de Educación no ve "razonable" la propuesta de Lobato de abrir colegios 11 meses al año

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y consejero de Educación y universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha criticado este domingo que el Gobierno "no haga nada" para evitar que no se respete en Cataluña el 25% mínimo de enseñanza en español.

Así lo ha censurado durante su visita a la concentración de la asociación Hablamos español en la plaza de las Cortes, donde ha destacado que la Comunidad de Madrid defiende los derechos de los hispanoparlantes.

Así, ha tachado de "terrible" lo que está sucediendo en Cataluña, donde no se respeta ese mínimo "habiendo una sentencia del Tribunal Supremo que lo respalda" y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

"Lo más triste es ver cómo el Gobierno de España teniendo los instrumentos para poder evitar que esto suceda, no haga nada. La Generalitat emitió un decreto ley para no cumplir la sentencia", ha afeado.

Insiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez podría haberlo impugnado ante el Tribunal Constitucional, por lo que "se hubiere suspendido automáticamente la aplicación de ese decreto ley". "Por tanto, no lo han hecho porque no han querido. Y es terrible", ha subrayado.

Ossorio ha insistido en que hay que cumplir la ley, ya que "las leyes exigen que se estudie en español y en la lengua cooficial, que es algo perfectamente compatible". "Lo que no puede ser es que no aprendan el español en España los alumnos porque además es un perjuicio para su competitividad", ha reseñado.

"Hay que respetar las lenguas cooficiales, que es una riqueza para nuestro país pero no puede ser que no se cumplan las leyes. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hemos denunciado que la nueva ley educativa va en la dirección de que los alumnos no estudien en castellano", ha denunciado.

ADELANTAR EL CURSO

Por otro lado, Ossorio ha señalado que la Comunidad de Madrid estudia las propuestas de adelantar el curso escolar en la región al compartir la problemática de los padres, entre ellas la que propone el PSOE de abrir los colegios en Madrid 11 meses de 7.00 a 19.00.

"Tenemos que dar pasos en esa dirección. Como consejero de Educación, conozco muy bien el trabajo que se hace en los centros educativos en el mes de julio y muy especialmente los primeros días de septiembre y el trabajo que hacemos en la Consejería. Esos días primeros de septiembre son frenéticos, porque preparar el curso es muy complicado. Tenemos que actuar con cautela", ha reseñado.

Sin embargo, el consejero ha señalado que habría un hueco, ya que "antiguamente los exámenes eran en septiembre y ahora los exámenes de recuperación son en el mes de julio".

No obstante, ha dicho que no le parece razonable la propuesta del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, porque cree que no concilia que los alumnos puedan estar de siete de la mañana a siete de la tarde en el centro educativo once meses al año.

"Siempre iremos de la mano de los docentes y de las familias y vamos a intentar contribuir a resolver este problema", ha concluido el consejero.