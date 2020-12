La Comunidad de Madrid emplaza al Gobierno a seguir "presionando" a Europa para conseguir más vacunas

Ve contradictorio poner pegatinas del Gobierno a las vacunas y afea que éste se ponga detrás de Europa y de CCAA

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha emplazado al Gobierno a "seguir presionando" a Europa para conseguir más vacunas y ha recalcado que las Comunidades Autónomas están preparadas para proceder de manera inmediata a la vacunación al tener los puntos preparados.

Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que "la gestión del Gobierno es la de conseguir vacunas". "Y punto", ha dicho López, quien ha instado al Ejecutivo central a "tomar junto a las CCAA" las decisiones para afrontar la pandemia.

El consejero madrileño ha manifestado que el Gobierno regional "llegará a las que exclusivamente el Gobierno central les permita semana a semana". "Esperemos que cuando se aprueben más vacunas y las que estén tengan mayor capacidad podremos llegar a más gente. Tenemos medios para llegar a muchas más persona pero nos hacen falta vacunas", ha reseñado.

A preguntas sobre si le parece propaganda las pegatinas con la bandera de España en las cajas de los virales, ha señalado que "poner en una pegatina del 'Gobierno de España' es un oxímoron".

"Me siento muy orgulloso con España y si el Gobierno estuviera con España mucho más. Poner una pegatinas es una contradicción porque no hay un Gobierno que piense en España sino que piensa en independentistas, presos fugados y que no están fugados. Eso me molesta", ha reconocido.

REPROCHA AL GOBIERNO POR NO QUERER COORDINARSE CON MADRID EN BARAJAS

Seguidamente ha señalado que el Gobierno quiere que "las vacunas sean su gran éxito de la pandemia, pero en la primera ola fue autoritario y en la segunda, escapista". "Son como niños pequeños", ha lamentado López, quien ha criticado que el Gobierno se coloca detrás de Europa y detrás de las CCAA.

"Nunca tiene la culpa, su gestión que no es poca es conseguir vacunas y a partir de ahí las CCAA estamos preparadas para vacunar y ojalá lleguemos a más personas en menos tiempo. Hay que hacer une esfuerzo para conseguir vacunas. España es una potencia económica y el Gobierno lo está empequeñeciendo", ha lamentado.

Además, ha reprochado que el Gobierno no haya querido coordinarse con Madrid por ejemplo en el caso del aeropuerto de Barajas donde se propuso montar un pequeño hospital y el tema se les ha atragantado. "Nunca ha habido enfrentamientos entre la Comunidad de Madrid y el gobierno central. Hay imposición", ha censurado.

En cuanto a si hay una tercera ola, ha indicado que la presión hospitalaria se mantiene constante en torno a los 1.490 - 1.500 ingresados".