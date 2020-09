La Comunidad de Madrid insiste en que el Gobierno debe coordinar y "no puede imponer"

Insta a discutir los criterios técnicos en el Consejo Interterritorial de Salud

La Comunidad de Madrid ha insistido este lunes en que el Gobierno central debe coordinar las medidas para combatir la pandemia del Covid-19 entre las Comunidades Autónomas y "no puede imponer", instando a que se convoque el Consejo Interterritorial de Salud para discutir los criterios técnicos para determinar las restricciones en las CCAA.

En una intervención en 'TVE', recogida por Europa Press, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, se ha pronunciado sobre la polémica entre el Gobierno regional y el central por la gestión de la crisis sanitaria.

A preguntas sobre si se han retomado las reuniones con el Ejecutivo, López ha querido en primer lugar aclarar que no se está ante "un conflicto político ni buscando una solución a un acuerdo político, sino que hay que tomar medidas para proteger la salud y salvar vidas". "Y en eso estamos", ha dicho.

"Donde hay que discutir es en el ámbito técnico. Hay que reunir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde los consejeros hablen con los técnicos. Utilizar los medios de comunicación para proponer medidas entre la opinión pública es lo más desleal porque generamos terror, desconfianza y eso no conduce a absolutamente a nada", ha aseverado, por lo que ha llamado al Ministerio a la lealtad y a convocar el Consejo Interterritorial de Salud, que está previsto para el próximo miércoles. "Hay que sacar criterios técnicos y no hacer lucha política", ha indicado.

López cree que "se ha perdido el tiempo este fin de semana discutiendo con los medios de comunicación", criticando que el pasado jueves se alcanzaron unos acuerdos y "de repente" el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "comenzó a advertir en los medios de que no estábamos haciendo bien las cosas y estableció un criterio nuevo que no se había discutido en ningún órgano técnico" en referencia al ratio de 500 contagios por cada mil habitantes.

"Puede ser admisible o no. Qué significa cerrar Madrid, que alguien me lo explique. La Ley permite restringir la movilidad, limitar la actividad económica. Pero en el comunicado remitido nos dice que la atención primaria madrileña está soportando una presión asistencial y la hospitalaria. Por eso hay que trabajar para que no se estrese y en eso estamos todos, y especialmente la Comunidad de Madrid", ha indicado.

"No se puede frivolizar ni banalizar con la palabra intervención de una comunidad. La Constitución establece instrumentos como el 155 o el estado de alarma si eso fuera necesario. A través de la Ley de Cohesión no se puede intervenir. Hay que tomar medidas coordinadas. El Gobierno tiene que tomar decisiones coordinadas y no puedo imponer. Es lo que nos piden los ciudadanos coordinación y no imposición", ha recalcado.

También se ha referido a la dimisión del exportavoz regional del Grupo Covid Emilio Bouza, de quien ha señalado que dijo algo importante en su carta de renuncia al apostar por "buscar espacios de coordinación y no de enfrentamiento". "La Comunidad vive exhorta y preocupada y eso no puede ocurrir. Hay que lanzar un mensaje de responsabilidad y de prudencia", ha dicho.

En una entrevista en 'OndaMadrid', recogida por Europa Press, el consejero madrileño ha insistido en que Madrid no puede asumir una intervención como plantea el Gobierno porque "no hay instrumento legal que lo permita".

"Estamos banalizando un concepto tan grande como es la intervención de una comunidad autónoma. Se está produciendo un grado de descoordinación que hay que superarlo cuanto antes", ha reseñado.

Asimismo, ha reiterado que el criterio de 500 contagios por cada 100.000 habitantes para restringir la movilidad hay que ponderarlo en Madrid con la capacidad diagnostica y asistencial que hay en la Comunidad.

"Hay que discutirlo entre los técnicos y no en los medios de comunicación porque genera alarma y perplejidad. Si ese criterio se acuerdo en el consejo interterritorial, cómo no lo va a aplicar Madrid si se trata de una medida coordinada", ha señalado.