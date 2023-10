La Comunidad de Madrid reclama reformar la financiación autonómica, "entre todos", con expertos y mejorando a la región

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha reclamado este jueves que se reforme el Sistema de Financiación Autonómica y que se haga "entre todos", con expertos y mejorando la situación de la región, la "más solidaria" con una retribución per cápita "más justa".

Lo ha apuntado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha cargado en la sesión de control al Gobierno contra el actual sistema "creado por José Luis Rodríguez Zapatero", que diseñó "no con todas las regiones" sino mejorando a los que le "podían beneficiar" y "perjudicar" a las que no, como Madrid.

Albert ha insistido en que la Comunidad de Madrid es "la región más solidaria", aportando más del 70% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, pero luego se queda en el puesto 12 de la retribución per cápita.

"Queremos una reforma que no sea para comprar los votos de los independentistas", ha añadido Albert. Para ella, debería girar en tres ejes, que no sea "en los despachos" sino "entre todos", con expertos que garanticen que no se invaden las competencias autonómicas con una "supuesta armonización" y que siendo "solidario" impere "el criterio de ordinalidad"

Esto supone, según ha explicado la consejera, que la Comunidad de Madrid cuente con los "mismos recursos" que aquellos con los que son "solidarios". "Tiene que ser en favor de todos, también de los madrileños, y no de los independentistas (...) Vamos a solicitar un sistema solidario, pero más justo", ha recalcado.