La Comunitat Valenciana pide confirmar la ampliación de los aeropuertos de Valencia y de Alicante-Elche

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha exigido este jueves al Gobierno "seriedad" y que emita una confirmación oficial de la posible ampliación de los aeropuertos de Valencia y de Alicante-Elche": "Solo pido que se aclaren, por favor, porque no se puede jugar con nuestros intereses estratégicos".

Mazón, antes de presidir el Comité Ejecutivo Autonómico del PPCV, se ha pronunciado así preguntado por los medios sobre la declaración de hoy del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, durante la Junta de Accionistas que se ha celebrado este jueves en Madrid, de que el gestor aeroportuario "expandirá" los aeropuertos de Valencia y de Alicante-Elche dentro de las inversiones recogidas en su Documento de Regulación Aeroportuaria español (DORA 2027-2031) .

Al respecto, el 'president' ha señalado que no conoce "ningún anuncio de Aena". "Solo he visto unas declaraciones del director de Aena en unas jornadas y poco más, no he visto ni al ministerio, ni he visto una nota oficial de Aena", ha lamentado.

Por ello, les ha pedido que sean "serios si realmente y por fin van a hacer caso a una reivindicación que llevamos ya mucho tiempo trabajando, como es la necesaria ampliación de nuestros aeropuertos". "Que nos lo digan, pero que se aclaren, porque no hemos visto ninguna nota oficial, no hemos visto ningún proyecto, no hemos visto ningún presupuesto, no hemos visto ningún trazado serio, no hemos visto nada oficial y el ministerio no ha dicho nada", ha reprcohado.

Por tanto, ha subrayado, "que no jueguen con estas cosas, o hay proyecto, hay presupuesto y hay voluntad, y para cuándo, o que se aclaren, porque estamos un poco confusos con un tema tan serio al no haber una nota oficial".

"No se puede jugar con los intereses estratégicos de la Comunitat Valenciana de esta manera, solo pido que se aclaren, por favor, porque el turismo es muy importante para nosotros y no podemos jugar con declaraciones sueltas por ahí, sin confirmaciones, sin proyectos, sin presupuestos porque no tenemos en estos momentos nada", ha insistido.

Mazón ha recordado que el Gobierno de la Generalitat Valenciana tiene una reunión con AENA el próximo día 9 de mayo y ha avanzado que pedirán que "se aclaren y que nos digan cuáles son las verdaderas intenciones porque cada día nos dicen una cosa distinta y yo creo que andan un poco confundidos".