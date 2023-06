Concedidos otros 32.000 euros por convivencia para la viuda y madre de los dos atropellados en Velliza (Valladolid)

La Audiencia Provincial otorga esa cantidad a mayores pero deniega los casi 11.000 euros para los dos nietos y sobrinos de las víctimas

La Audiencia de Valladolid ha resuelto conceder otros casi 32.000 euros de indemnización a Ángela H.A, viuda y madre de las dos víctimas mortales del atropello registrado en octubre de 2022 en Velliza y protagonizado por el conductor de un turismo que circulaba bebido y que les embistió por detrás a padre e hijo cuando transitaban correctamente por el arcén.

La ampliación del capítulo indemnizatorio era el único caballo de batalla en este juicio celebrado el pasado día 12 de junio en la Audiencia de Valladolid, ya que el encausado, Alberto G.R, se reconoció autor de los hechos y aceptó una pena de cinco años de cárcel y ocho sin carné, frente a los seis años de privación de libertad y diez sin poder conducir, como autor de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con la agravante de reincidencia y la atenuante de reparación del daño, y dos delitos de homicidio por imprudencia.

Y es que a mayores de los más de 300.000 euros de indemnización para los familiares de los dos fallecidos, con responsabilidad civil directa del condenado y subsidiaria de Generali España, las acusaciones pública y particular habían pedido otros 32.000 euros para la viuda de Fernando L, de 85 años, y madre de Alberto, de 55, en concepto de convivencia, y la segunda de las acusaciones había interesado otros casi 11.000 euros, en idéntico concepto, para los hermanos Ángel y Marcos G.L, de 22 y 18 años, respectivamente, nietos del primero de los fallecidos y sobrinos del segundo.

Pues bien, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid, además de condenar al autor del doble atropello con las penas conformadas por las partes, ha estimado la petición de las dos acusaciones de ampliar en otros 32.000 euros la indemnización en favor de la anciana viuda pero no así respecto de las cantidades reclamadas para los dos nietos y sobrinos de las víctimas, a los que no considera allegados dado que convivían con sus padres y no con los abuelos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Y ello a pesar de que en el acto del juicio oral los dos hermanos destacaron la gran afinidad y contacto que mantenían con los fallecidos con motivo de sus estancias durante todos los veranos y las Navidades en el domicilio de los abuelos en Velliza y los trabajos que también compartían con su tío fallecido a la hora de sacar la miel de las colmenas o cuidas los almendros de la finca. "Hacíamos mucha vida familiar", resumió Marcos, el menor de los dos jóvenes hermanos.

EL ACUSADO PIDIÓ DISCULPAS EN EL JUICIO

El broche a la vista oral del juicio lo puso el ahora condenado en el turno de las últimas palabras ofrecido por el magistrado presidente de la sala y que aprovechó Alberto G.R. para mostrar su pesar por lo ocurrido: "Pedir disculpas por todo el daño causado".

El autor confeso del doble atropello circulaba sobre las 18.15 horas del día 30 de octubre de 2022 al volante de un Renault Kangoo por la carretera VP-5805 (Tordesillas-Ciguñuela), dentro del término de Velliza.

Conducía bajo los efectos del alcohol, conducta que ya había repetido en alguna otra ocasión, como demuestra una condena anterior por los mismos hechos, y en tal circunstancia tenía mermadas sus facultades psicofísicas, con la consiguiente lentitud de reflejos, reducción del campo visual y alteraciones en la percepción que limitaban gravemente su aptitud para la conducción.

Fue al circular a la altura del kilómetro 8,700 de la referida vía cuando desvió su trayectoria hacia el lado izquierdo de la misma por donde transitaban de forma totalmente correcta Fernando L, de 85 años, y su hijo Alberto, de 55, vecinos de Velliza, a los que arrolló por detrás y causó la muerte en el acto.

Personados agentes de la Guardia Civil en el escenario del siniestro, practicaron la prueba de alcoholemia al acusado y la misma arrojó un resultado positivo de 1,04 y 0,94 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Los agentes también comprobaron entonces que el conductor presentaba signos evidentes de encontrarse bebido, como el aliento con olor a alcohol, habla titubeante y pastosa, incoherencias y oscilaciones en la verticalidad del cuerpo.