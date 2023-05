La concejala de CS en Marbella pide el voto para el PP: "Es lo mejor para la ciudad"

El partido ha procedido "de forma inmediata" a notificar la expulsión y su pase al grupo de no adscritos

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La concejala de CS en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), María García, ha pedido este martes el voto para el PP en las elecciones municipales que se celebran el próximo domingo y ha abogado porque la formación 'popular' renueve la mayoría absoluta que obtuvo en los comicios locales de 2019 con Ángeles Muñoz a la cabeza.

García, la única edil de la formación naranja en la Corporación local de Marbella, ha indicado a través de un comunicado de prensa que "ahora más que nunca es necesario que la ciudad mantenga un Gobierno estable con mayoría absoluta, que continúe por la senda de la estabilidad política en la gestión municipal, que ofrezca seguridad jurídica para atraer la inversión, siga generando crecimiento económico que revierta en la localidad y mejore la calidad de vida de los vecinos".

"Lo mejor para Marbella es que siga gobernando el PP tras las elecciones municipales" del domingo, ha agregado la concejala, criticando la "política de seguidismo al PSOE" que, en su opinión, realizan los partidos que concurren a las elecciones locales, con y sin representación municipal, y entre los cuales sitúa al candidato de la formación naranja, Ángel Mora, del que ha señalado que ha girado "a la izquierda y se ha alineado" con el PSOE.

"Marbella no puede permitirse volver a tener un Gobierno como el que tuvo de 2015 a 2017, con el PSOE y las confluencias de partidos minoritarios de izquierda que protagonizaron dos años para olvidar, en los que se generó una grave crisis en la gestión municipal, dos años de inestabilidad política para el municipio que desencadenó en protestas sociales por la situación de mala gestión del tripartito que conformaba el Ejecutivo local en aquel momento provocada por la falta de entendimiento entre las distintas formaciones de izquierda para llegar a acuerdos, en las que prevalecía el interés de quienes gobernaban al interés general de Marbella y sus vecinos", ha apuntado.

García ha asegurado que, durante este mandato como miembro de la Corporación local, "he podido comprobar de primera mano cómo el Gobierno local del PP tiene un demostrado conocimiento de la ciudad y una consolidada experiencia en la gestión municipal, necesarias para seguir avanzando en el desarrollo de Marbella y San Pedro en los próximos cuatro años".

La concejala ha afirmado que "sinceramente, no creo que el PSOE de José Bernal (candidato socialista en las elecciones locales) y sus futuros aliados sepan llevar el timón de una ciudad tan importante como Marbella sin volver a provocar un estancamiento y muy probablemente un retroceso, como ocurrió en sus dos únicos años de gobierno en los que cayeron las inversiones, aumentó el número de parados, se dañó la imagen de Marbella y San Pedro Alcántara y se perjudicó seriamente nuestra economía, nuestras empresas y nuestro turismo".

"No podemos permitirnos dar un paso atrás", ha señalado la edil, al tiempo que ha incidido en que "no debemos secundar la estrategia del PSOE de crear un gobierno local sumando 4 o 5 fuerzas políticas, algo que ya se demostró inviable de 2015 a 2017 y por eso no podemos permitir que vuelva a repetirse".

En este sentido, García ha remarcado que "sin duda, en Marbella necesitamos un Gobierno local fuerte, sin ataduras, que trabaje para y por lo que necesitan los vecinos, para que sigamos siendo referente internacional, para continuar creciendo en lo económico y en lo social, para generar nuevas oportunidades de empleo a nuestros jóvenes, para culminar los múltiples proyectos que están en ejecución y consolidar un modelo de ciudad más sostenible e innovadora".

"Todo ello lo podemos lograr el próximo 28 de mayo, votando de manera decidida para conseguir la mayoría absoluta del Partido Popular, pues es el único partido que está a la altura de una gran ciudad como es Marbella", ha añadido.

EXPULSIÓN DEL PARTIDO

Ciudadanos ha tachado de "intolerable" que su concejala en Marbella utilice las siglas de la formación naranja "para atacar al partido y pedir el voto para el PP".

En consecuencia, García "no acabará el mandato representando las siglas de CS, pues de forma inmediata se va a proceder a notificar la expulsión y su pase al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Marbella", ha señalado en un comunicado el coordinador provincial de la formación naranja, José María Real, que ha reclamado a la concejala "que deje de hacer uso de inmediato de las siglas y el nombre de Ciudadanos para pedir el voto a otra formación".

Real ha recordado que hace dos semanas, tras confirmar el inicio del expediente de expulsión de García de Ciudadanos, "dije textualmente que no sabía si acabaría encontrando acomodo en otro partido, pero sí que lo iba a intentar".

"Trece días después, tenemos la ratificación de dichas palabras con hechos, pidiendo el voto para un partido popular marbellí, salpicado de corrupción, sin ética alguna, a cara descubierta y dejando sus vergüenzas laborales al descubierto de todos los presentes", ha agregado Real.

El coordinador provincial de CS ha señalado que la formación naranja "como organización política que se rige por unos estatutos y un reglamento de funcionamiento interno, tiene un procedimiento de expulsión garantista, que debe cumplir unos plazos y unos requisitos legales para que todas las partes puedan argumentar lo que a su derecho convenga".

"Desde el comité provincial siempre hemos intentado que García acabase el mandato de la mejor forma posible, sin injerencias en su actividad", ha señalado Real, si bien ha puntualizado que "tras tantas descalificaciones públicas hacia el partido que le ha nutrido su cuenta bancaria y ahora, pidiendo el voto al partido popular de Marbella, es algo que no vamos a tolerar".