Una concentración denuncia en San Sebastián los presuntos abusos sexuales a menores por parte de un masajista de Altza

SAN SEBASTIÁN, 29 (EUROPA PRESS)

Varias decenas de personas, convocadas por el colectivo feminista del barrio de Altza de San Sebastián, se ha concentrado este sábado en la plaza del barrio donostiarra de Larratxo para denunciar los presuntos abusos a tres menores por parte de un masajista en la ciudad.

La movilización ha tenido lugar este mediodía bajo el lema 'Agresiones sexistas no. Nosotras os creemos' en castellano y euskara en una pancarta. Las feministas de Altza, convocantes de la movilización, han trasladado a través de un comunicado su "apoyo a las víctimas", al tiempo que han denunciado las agresiones sexistas.

Más de una treintena de asociaciones y colectivos de Altza y San Sebastián se han sumado a esta concentración, apoyada también por EH Bildu, Elkarrekin Donostia, PSE y PNV. Algunas de las personas concentradas portaban carteles en los que se podían leer consignas como 'No a los abusos'; 'No a la violación' o 'No a los abusos a las niñas'.

Los convocantes de la movilización han denunciado que se ha intentado "poner en duda la palabra de las jóvenes" presuntamente agredidas "y limpiar la buena imagen del denunciado".

Además, han censurado que se han oído "cuchicheos como 'es imposible', 'él no lo haría' o 'es mentira' en las tiendas y bares de Altza" y así se ha "revictimizado y culpado a las víctimas". "Una vez más reaparece con fuerza el machismo", han censurado. Finalmente, han advertido de que no tolerarán "ninguna agresión sexista. Ni en Altza, ni en ninguna parte".