Concha Andreu reconoce estar bien financiada y pregunta a las CCAA que se quejan "si han presentado algo con fundamento"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha reivindicado los recursos otorgados por el Gobierno central a la comunidad a través del sistema de financiación autonómica, algo que achaca a la buena relación entre ambas administraciones, y ha preguntado a los Ejecutivos autonómicos que se quejan "si han presentado algo con fundamento".

"Hay que ser realista. Lo más cómodo es decir que no me financian, ¿pero has presentado algo con fundamento que pueda transformar de manera sostenible y digital? Pedir por pedir podemos seguir pidiendo, ¿pero vas a ser capaz de ejecutarlo?", ha defendido Concha Andreu durante su intervención en el Desayuno Informativo de Europa Press.

A este respecto, ha situado a La Rioja como la segunda comunidad mejor financiada de España, algo que cree que es fruto del "trabajo continuado" y de la relación entre ambos Gobiernos, el autonómico y el central.

Asimismo, Concha Andreu ha celebrado ser de las comunidades de régimen común con una mayor financiación per cápita, más allá de la cifra, haciendo frontera con las dos regiones con un régimen foral diferente, como son Navarra y el País Vasco.

LA COMPENSACIÓN POR EL EFECTO FRONTERA

En este contexto, ha reivindicado también la especificidad recogida en el Estatuto de Autonomía de La Rioja por una compensación por el efecto frontera con estas dos regiones, recordando que los tribunales europeos lo avalaron.

Al hilo, Concha Andreu ha evitado hablar de las cifras que supondran, destacando el trabajo conjunto con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y la de Política Territorial y portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez.

"Hay muchísimas formas de trabajar", ha defendido Concha Andreu, que ha asegurado que "sería una torpeza poner una cifra", aunque ha acusado a los anteriores Ejecutivos de La Rioja de "dejadez" en este asunto.