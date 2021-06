Concha, la hermana de Mila Ximénez, recuerda emocionada a la periodista a su regreso a Sevilla

MADRID, 28 (CHANCE)

Después de un año de valiente lucha contra el cáncer, Mila Ximénez fallecía el pasado miércoles 23 de junio a los 69 años arropada por su hija Alba Santana y por sus hermanos Manolo, Concha y Nani, a quienes siempre estuvo muy unida y que no le soltaron la mano un solo momento durante su enfermedad.

Este domingo, tras permanecer varios días en la casa en la que la colaboradora de 'Sálvame' vivía en el centro de la capital, los hermanos de Mila han regresado a su Sevilla natal, destrozados pero con la tranquilidad de saber que la periodista se fue serena, sin dolor y tal y como quiso.

Concha, hermana mayor de Mila y quien siempre fue una especie de 'segunda madre' para ella, confesaba a su llegada a la capital andaluza que han sido días "muy largos y bastante duros". "Venimos cansados y el dolor ha sido muy grande", confesaba sin poder ocultar la emoción.

Orgullosa de su hermana, Concha ha querido destacar que si algo han descubierto en los últimos días, con tantísimas muestras de cariño hacia Mila, es que "casi todos coinciden en la buena gente que era, en lo que la quieren, la admiran y debe de ser verdad, para mí es la mejor". "Yo siempre he dicho que mi hermana es única e irrepetible, pero yo soy su hermana", ha señalado, anunciando que en los próximos días se le podría hacer un homenaje en la capital: "Allí en Madrid algo están tramando, pero de momento no tenemos ninguna noticia".

"Venimos a descansar y no olvidar, pero sí a tomar conciencia de lo que ha pasado porque todavía no hemos procesado lo que ha pasado", confesaba una afectada Concha que todavía no puede creer que Mila ya no esté con nosotros.

A pesar de que en los últimos días se ha recordado mucho la vida de la periodista y su relación con rostros tan conocidos como Pablo Alborán o José Sacristán, su hermana mantiene que "no hay nada sorprendente que enturbie la imagen de mi hermana y le perjudique. Yo lo he vivido con ella también, hemos sido una familia muy unida y no veo nada raro".

"Eso fue en un momento puntual y al final terminaron teniendo una buena relación. Tampoco ahora importa mucho", opina Conchi sobre todo la enemistad de su hermana con Isabel Pantoja, pronunciándose también sobre la relación que Mila tenía en los últimos tiempos con Kiko Rivera: "Le cogió mucho cariño, conectaron mucho. Pero eso no quiere decir que tenga ningún problema con su madre. Realmente mi hermana no ha tenido problemas con nadie. Gracias por todo".

