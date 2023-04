Concha Velasco es galardonada con el Premio Virtuoso y sus primas lo recogen por ella

MADRID, 22 (CHANCE)

Concha Velasco ha sido galardonada este viernes con uno de los Premios Virtuosos por su intachable carrera frente la cámara: ya sea como actriz, presentadora, cómica... Una mujer que se ha entregado a su público en cuerpo y alma y que ahora disfruta de un merecido descanso rodeada de todos sus seres queridos.

Los Premios Virtuosos son los distinguidos galardones que se otorgan anualmente a personalidades del ámbito Cultural, Deportivo y Social, como reconocimiento a sus trayectorias profesionales, logros empresariales y artísticos, siendo premiados los mejores. Cómo no, no podía faltar la gran Concha Velasco, pero también fueron galardonados Enrique Cerezo, Ana Rosa Quintana, el Chef Álvaro Garcés, Mayra Gómez Kemp y Jesús Cimarro.

La actriz no fue, pero en su lugar asistieron María Jesús Varona e Irene Cruz Varona, prima hermana de Concha y su hija, quienes recogieron gustosamente el galardón y emitieron un discurso de lo más emocionante, trasladado de parte de Velasco. Esas palabras comenzaban así:

"Según la Real Academia de la Lengua de España, el término 'virtuoso' significa lo siguiente: que se ejercita en la virtud u obra según ella. Propio de la persona virtuosa. Dicho de una cosa que tiene la actividad y virtud natural que le corresponde. Dicho de un artista que domina, de modo extraordinario, la técnica de su instrumento y dicho de una persona que domina cualquier arte o técnica".

Con el humor que siempre la ha caracterizado, María Jesús -en boca de su prima- añadía: "Quiero pensar que el premio me lo dais en calidad de artista porque yo, instrumentos, solo he tocado las castañuelas y no se me daba precisamente mal. Ahora en serio, os doy las gracias de todo corazón por considerarme una virtuosa en lo mío: la interpretación. Es un honor".

Europa Press pudo hablar en exclusiva con María Jesús y nos confesaba que este premio es una alegría para su prima porque "ella con todos los premios se emociona mucho, está siempre muy agradecida y le da ánimos también ahora que está a más flojita le da mucho ánimo y muy contenta".

María Jesús nos confesaba que Concha es una de las actrices de nuestro país que "lo ha hecho todo y lleva toda su vida trabajando y haciéndolo todo muy bien, con lo cual, ese cariño que recibe de la gente y el respeto sobre todo que le dan". Y es que si hay algo que enorgullece a todos los seres queridos de Concha es el cariño que su público la tiene: "es lo mejor, sobre todo cuando uno es mayor y llega al final de su carrera artística pues lo importante es seguir teniendo el cariño".