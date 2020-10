Concha Velasco: "Me fui sola a hacer la primera comunión"

MADRID, 10 (CHANCE)

"Soy de las pocas que no debo nada a Hacienda" Concha Velasco cuenta que está muy orgullosa de ser de las pocas que no debe nada a Hacienda porque le costó Dios y ayuda superar la deuda que tenía. De hecho, ha confesado que cuando oye a la gente decir que tiene deudas con Hacienda, no lo entiende, porque ella vendió su casa y todo lo que pudo para quitársela cuanto antes.

Otro de los detalles que ha detallado sentada con Bertín Osborne es que Pedro Sánchez, nada más entrar en la presidencia del gobierno, le envió una carta para felicitarle por su cumpleaños. Entre risas, la actriz ha explicado que le contestó a la carta exigiéndole que se sintiera orgulloso de ella porque no debía nada a Hacienda y que la carta la iba a enmarcar en la pared de su camerino.

En cuanto a su vida familiar, Concha Velasco se ha abierto en canal y ha explicado cómo era la relación con sus padres. Y es que aunque fuera buena, ha confesado que: "Mi padre le daba mala vida a mamá, enseguida nos fuimos a vivir a Marruecos porque a mi padre le gustaba más una mora...". Algo que la actriz cuenta con una sonrisa de oreja a oreja, recordando su pasado.

El momento más triste que recuerda de su infancia fue cuando tuvo que hacer la primera comunión y no precisamente porque no fuera religiosa, todo lo contrario porque ya sabemos que la actriz es muy devota: "Lo de la primera comunión fue muy triste, mi hermano tenía ganglios, mi padre con una úlcera de estómago y a mi madre ya le había dado el primer infarto porque soportar a papá era duro. Como no teníamos dinero, pidió un traje a una tía mía de Valladolid y me fui sola a hacer la primera comunión, la hice solita". Aún así, solamente oyéndola uno se da cuenta del gran amor que siente por ella: "El ejemplo de vida para mí es mi madre, todas las frases que yo digo es porque las decía ella".

Y es que con el paso del tiempo, Concha no ha entendido dos cosas de su madre: "Hay dos cosas de mi madre que yo no entendí, que me mandara sola a hacer la primera comunión y que me hiciera la foto, y otra por lo que yo he salido derrochadora". Aunque no haya explicado más en detalle la última, lo que sí que ha asegurado es que ha salido igual de religiosa que su madre, aunque su condición sea socialista, es muy practicante.