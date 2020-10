Concha Velasco reconoce públicamente que estuvo enamorada de Manolo Escobar

MADRID, 10 (CHANCE)

Este viernes, Concha Velasco se ha sentado con Bertín Osborne y ha hecho un largo recorrido de su vida. Ha hablado de sus inicios, de su infancia, de sus amores... y sobre todo de su querido Paco Marsó, con el que se casó por amor a pesar de que todo el mundo le avisaba que no era buen hombre para ella.

Bertín le he preguntado a la actriz si ha sido una mujer de haber tenido muchos novios y Concha ha contestado que: "No hijo mío, no me ha dado tiempo, solamente he tenido tres". Aunque no habla de él como su gran amor, ella se casó con Paco Marsó y narra así su matrimonio: "Yo me casé y el día de la boda ya no vino a casa a dormir, llamé a Ernestina, mi suegra y le dije 'Ernestina he llamado a la policía' y me dijo 'Ya te acostumbraras'. A él le ponía malo que yo supiera hacer tantas cosas, yo le echo mucho de menos ahora, le nombro mucho. Él se portaba bien con todo el mundo, menos conmigo. Yo tardé muchísimo tiempo en divorciarme porque para mí lo más importante eran mis hijos y yo no quería darle un disgusto".

En cuanto a cómo fue ser madre soltera, ha explicado que: "Era muy duro porque sí, yo estaba rodando una película y me acuerdo que me desmayaba mucho, pero no lo sabía nadie. Me desmayaba constantemente porque llevaba una faja que me apretaba todo". Y es que aunque Bertín le ha preguntado quién es el padre, no ha querido decirlo y solamente ha mencionado a Paco como padre de sus hijos: "Marsó, un padre maravilloso y adorable, hasta ahí te puedo contar. Yo vi un día a Paco y me quedé muerta, me enamoré locamente de él".

Después de Paco, Concha confiesa que se volvió a enamorar, pero no pudo ser porque así lo decidió con Manolo Escobar. Se trata de la primera vez que habla abiertamente sobre su historia con el cantante, ya que siempre han sido especulaciones: "He estado enamoradísima de un señor, pero decidí que no, me hice súper amiga de su mujer. Anita y yo decidimos ser amigas, Anita era su mujer y yo su novia. Manolo me gustaba un huevo, yo me lo pensé y dije 'Para qué voy a destrozar un matrimonio'. Le dijimos a Anita que nos gustábamos muchos pero que habíamos preferido ser amigos".