Conchi Mora, sobrina de Ortega Cano, apoya a Rocío Carrasco y sale en defensa de Fidel Albiac

MADRID, 7 (CHANCE)

A pesar de que no se habla ni con José Ortega Cano ni con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando desde hace años, Rocío Carrasco sí mantiene relación con la familia del torero, como ha desvelado para sorpresa de todos en el último episodio de su docuserie. Dejando a un lado sus problemas con el viudo de su madre, la hija de Rocío Jurado ha confesado que tiene un gran cariño por Paco y Conchi Ortega Cano, y que además se lleva muy bien con las sobrinas del maestro.

Ha sido precisamente con Conchi Mora, hija de Conchi y peluquera como su madre, quien ha confirmado esta buena relación y ha sacado la cara tanto por Rociíto como por Fidel Albiac, quien le ha causado una gran impresión en todas las ocasiones en las que se han visto. "Le tenemos mucho cariño, son muchos años los que nos conocemos por su madre y por todo, siempre hemos tenido buena relación", confiesa la sobrina de Ortega Cano, asegurando que a pesar de que su tío no se hable con Rocío, "con cada uno es diferente. No tiene nada que ver, no puedes meter a todos en el mismo saco, cada uno en nuestro sitio. Yo ya tengo bastante con lo mío".

Muy discreta, Conchi confirma que está viendo "un poco" la docuserie, "porque es muy larga y yo madrugo". "Es muy dura", asegura, señalando que "lo mejor" sería una reconciliación entre la hija y la nieta de Rocío Jurado.

Sin querer pronunciarse sobre la opinión que le merece Antonio David Flores, al que conoció "poco", la sobrina de Ortega Cano cree y apoya a Rociíto y, además, ha dedicado unas bonitas palabras a Fidel Albiac. "No te puedo decir nada malo, siempre que he estado con ellos, muy bien, tenemos buena relación y las veces que los he visto fenomenal".