Conchi Ortega Cano habla de la relación que mantiene con Rocío Carrasco y da la cara por su hermano José

MADRID, 7 (CHANCE)

Rocío Carrasco ha sorprendido en el último capítulo de su serie documental al desvelar que, a pesar de que no mantiene relación con José Ortega Cano hace años y que no tiene "nada bueno" con él aunque sí "cuentas pendientes" de las que ya nos enteraremos, sí tiene un trato cercano y fluido con la familia del torero. Así, aunque la hija de Rocío Jurado no se habla con el viudo de su madre, sí tiene un gran cariño por sus hermanos Paco y Conchi, con los que al parecer habla en numerosas ocasiones.

Después de una larga temporada sin verla, Conchi Ortega Cano reaparece para confirmar esta relación pero aclarar que no es algo del día a día y, de paso, sacar la cara por su hermano tras las insinuaciones de Rocío Carrasco, manteniendo que es "tan buena persona que debería llamarse "San José".

- CHANCE: Buenas tardes Conchi. Preguntarte por el documental de Rocío Carrasco, dice que ha hablado mucho contigo.

- CONCHI: Sí, claro, pero tampoco es la panacea.

- CH: Lo cuenta como una cosa normal, pero con quien no habla es con tu hermano, con tus hijos sí.

- CONCHI: Yo es que no lo sé, de verdad. No lo sé.

- CH: ¿Qué te está pareciendo el documental?

- CONCHI: Que cada uno sabe sus cosas, qué quieres que te diga.

- CH: Ella te lo había contado alguna vez.

- CONCHI: No. Tenemos una relación, pero no nos vemos todos los días, yo ahora mismo hacía mucho que no la veía, desde que fui a lo del teatro.

- CH: Tú siempre estás de mediadora.

- CONCHI: Tu pregunta, yo estoy ahora sentada con aquellas señoras, a mí todo el mundo me conoce. Yo me llevo bien con todo el mundo. Es mejor llevarse bien que mal.

- CH: Qué te ha parecido el documental.

- CONCHI: Quieres que te diga la verdad, pues no lo he visto.

- CH: Pero algo que luego repiten en los programas, habrás escuchado lo que está contando.

- CONCHI: Tampoco pongo mucho la televisión, qué quieres que te cuente.

- CH: ¿Qué opinión tienes de Rocío Carrasco?

- CONCHI: Solo por la memoria de su madre, por lo que su madre quería a su hija me da pena también.

- CH: Una pena que no se lleve bien con su hija.

- CONCHI: Toda la gente ahora.

- CH: ¿Con tu hermano por qué no se lleva bien?

- CONCHI: Si es que yo no lo sé, cuando mi hermano tuvo el accidente ellos estuvieron allí siempre, iban todos los días. Mi hermano Paco cuando Rocío estuvo en Houston estuvo un montón de tiempo.

- CH: ¿Y de Antonio David qué opinas?

- CONCHI: Yo no he tenido con él trato nunca. En la boda de mi hermana coincidí con él, nada más. Mi hermano el pobre es tan buena gente que él no habla de nada. A mí me llama todas las noches, le digo José te tenías que llamar San José, es muy buena persona.

- CH: Rocío Carrasco ha contado todo episodio tras episodio.

- CONCHI: Pero no me diga tú que el uno y el otro, es que todos* Venga ya.

- CH: Apoyas a Rocío.

- CONCHI: Sí, claro que lo tienen que hacer es arreglarlo, la hija y la madre, de verdad. Mira es que me pongo a llorar, no quiero hablar de eso, no hay otra cosa mejor que llevarse bien, con quién será. Yo con mis hermanos me llevo estupendamente y con mis sobrinos y con mi hermana, con todo el mundo. No quiero disgustos.