Conchi Ortega Cano sale en defensa de su hermano y responde a las acusaciones de Rocío Carrasco

MADRID, 7 (CHANCE)

Rocío Carrasco vuelve a la carga y, dispuesta a poner los puntos sobre las íes, ha roto su silencio sobre su ruptura total con toda su familia en 'Montealto: regreso a la casa', asegurando que muy pronto descubriremos - en la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío', cuya grabación ya ha finalizado - por qué, cuándo y cómo se "le cayó la venda" de los ojos y decidió alejarse tanto de José Ortega Cano como de los Mohedano: "Se avecina tormenta", adelanta.

Sin entrar en detalles sobre el documento que encontró en el buró de Rocío Jurado y con el que el torero saldría malparado, Rocío sí ha reiterado que cree que su madre se equivocó al casarse con Ortega Cano, al que no ha dudado en tachar como "mirado con el dinero", asegurando que fue la artista quien pagó la boda íntegra e incluso los vestidos que lucieron ese día tanto la madre como las hermanas del murciano.

Unas declaraciones a las que ahora Conchi Ortega Cano contesta molesta, dejando claro que su hermano es "muy generoso" pero admitiendo que "no sabe" quién pagó el traje que lució en la boda del diestro y Rocío Jurado porque "yo ya estoy en demencia".

Muy discreta, la peluquera afirma que no va a "opinar nada" acerca de las polémicas declaraciones de Rocío Carrasco sobre su hermano - "no quiero ni ver la televisión", apunta - aunque confiesa que no tiene ni idea de qué pudo encontrar la ex de Antonio David en el buró de su madre: "No sé, de verdad".

"Que diga cada uno lo que quiera que yo tengo mi vida y no quiero saber más nada, de verdad", añade, desmintiendo que Ortega Cano esté al límite por lo que la hija de Rocío Jurado pueda desvelar sobre su relación con la artista en su docuserie. "Mi hermano está muy bien. Hablo con él todos los días dos o tres veces, pero no he hablado de estas cosas con él", asegura, sin mostrar preocupación por José.

Eso sí, a pesar de mantenerse al margen de los conflictos familiares, Conchi sí ha querido desmentir que el torero sea 'tacaño' o 'mirado con el dinero' como se ha dicho en los últimos días: "Conmigo mi hermano ha sido muy bueno toda la vida y nosotros nos llevamos muy bien, muy bien todos".

