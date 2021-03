Los concursantes de 'LIDLT' leen sus cartas

MADRID, 18 (CHANCE)

Hoy, los concursantes han leído las cartas que escribieron antes de embarcarse en esta aventura y lo cierto es que ha habido de todo. Nos hemos emocionado, hemos reído y también nos hemos puesto en el lugar de Hugo y Raúl cuando se han mostrado de lo más nerviosos por querer ver ya a sus parejas y volver a seguir con su vida.

"Aunque no te lo digo nunca, te amo" así terminaba la carta que Diego le escribía a Lola antes de meterse de lleno en la aventura de 'La isla de las tentaciones', además de pedirle perdón por todo el daño que le hubiera hecho en el pasado, a lo que su pareja ha respondido: "Me hubiera gustado que el perdón y todo lo que dice aquí me lo hubiese dicho más veces en nuestra relación, para mí siempre será una persona especial, pero las cosas cambian".

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Por su parte, Lola en su carta le decía a Diego que quería formar una familia con él y aseguraba que tenía planes de futuro con él, pero el concursante lo tiene más claro que nunca: "No entiendo como con todos los planes de futuro que tenía conmigo, se lo ha cargado todo, para mí esta carta no tiene sentido".

Marina ha leído la carta de Jesús y se ha quedado muy sorprendida porque su novio la define con adjetivos que ella utilizaría para hablar a su vecino, pero no a su pareja: "He visto una carta súper sosa, vacía, de mentira" terminaba diciendo la concursante. En cambio, el que fuera su novio ha dejado claro, cuando ha leído la carta de la que fuera su chica, que: "La Marina que escribió esa carta tenía valores, sentimientos, esta carta es pasado".

Como no podía ser de otra manera, Raúl y Claudia no se han dicho otra cosa en las cartas que todo lo que se quieren... y es que si hay dos parejas que probablemente vayan a salir juntos del reality es esta y la de Hugo y Lara. De hecho, el de rizos se ha destrozado al leer las palabras de su pareja, a la que desea ver cuanto antes para poder seguir con su vida.

Lara también se ha derretido leyendo la carta de su amor: "Me gusta la carta, me he creído las palabras que hay en esa carta" y por su parte, Hugo ha reaccionado como estamos acostumbrados a ver, emocionado y demostrando todo el amor que siente hacia ella.