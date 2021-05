Los concursantes de 'Supervivientes' se enfrentan a la semana más dura de concurso y

MADRID, 24 (CHANCE)

Después de muchas semanas de reality, los concursantes de 'Supervivientes' se enfrentan a su semana más complicada en la isla debido a las fuertes tormentas que han tenido que soportar en los Cayos Cochinos. Aunque todos han logrado superar estos días tan extremos, salvar el fuego de la tormenta ha sido la tarea más difícil para ellos.Tras la lluvia, Palito ha sido una de las que peor lo ha pasado con la bajada de temperaturas y la ropa mojada, tanto es así que sus compañeros Lola y Agustín hicieron todo lo que estaba en su mano para que la joven recuperara por fin las fuerzas.Conocedores del calvario que han vivido en las últimas horas, la organización organizó una prueba de recompensa de lo más especial para ellos con un buen cocido del que los concursantes pudieron disfrutar en diferente medida según su posición en la prueba. Alejandro Albalá y Olga Moreno fueron los privilegiados en esta ocasión y los primeros en quejarse del reparto de la recompensa por la actitud de Omar.Tras la recompensa, los concursantes participaron en un juego de lo más divertido que trajo consigo algunos premios y castigos para los supervivientes. Tom ejerciendo de 'señorita Rottenmeier' con sus compañeros, Valeria en silencio absoluto en la isla, Gianmarco gozando de un suculento desayuno durante tres días y Olga como encargada del fuego durante toda la semana son algunas de las nuevas tareas que ha repartido la ruleta.Después de someterse a la audiencia, Agustín Bravo resultó ser el cuarto expulsado de la isla poniendo rumbo de nuevo a Esaña para reencontrarse con su famimia. "Me voy con pena de no haber demostrado algo que tengo ahí, pero me voy feliz. Vuelvo a España con mi familia, ojalá nos veamos muy pronto en los estudios" comentaba el concursante antes de marcharse.