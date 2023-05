Condenado a 7 años de cárcel un hombre de 40 años que agredió sexualmente a un menor de 14 que conoció en una aplicación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a siete años de cárcel a un hombre de 41 años acusado de agredir sexualmente a un menor de 14 con el que contactó a través de la aplicación Grindr.

Así, el tribunal considera probado que, en febrero de 2022, el procesado concertó una cita "para mantener un encuentro de carácter sexual" con la víctima, de 14 años, tras haber intercambiado "mensajes de índole sexual" a través de esta aplicación.

Tras recoger a la víctima en una plaza de la ciudad de Lugo, los magistrados aseguran que mantuvo relaciones sexuales con el menor en el interior de un vehículo estacionado en un parking, a pesar de ser "consciente de su escasa edad".

La Sala descarta la existencia de motivos espurios o de enemistad previa en la denuncia. Así, subraya que el menor "solo contó los hechos tras ser visitado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía" que investigaban lo sucedido después de que el padre de una amiga del joven denunciase los hechos.

Así, la sentencia reconoce que, en sede judicial, el menor manifestó que "no quería denunciar, que no sabía por qué estaba allí, que había quedado voluntariamente con el acusado, llegando a manifestar que no se sentía violado porque no había dicho que no".

En cuanto a verosimilitud de la versión ofrecida por la víctima, el tribunal entiende que se trata de "un relato coherente y que se ve avalado por otras circunstancias", entre ellas los mensajes que ambos se intercambiaron.