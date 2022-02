Conducida por Eva González y con Alejandro Sanz como protagonista. Así ha sido la entrega de las medallas de Andalucía

El autor de 'Corazón partío' y Manuel Alejandro, distinguidos con el título de 'Hijos Predilectos' de Andalucía en una emocionante ceremonia en la que han sido distinguidos con la medalla de la Comunidad la actriz Belén Cuesta, el diestro Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' o la campeona olímpica Fátima Gálvez

MADRID, 28 (CHANCE)

El 28 de febrero es un día marcado en rojo en el calendario de los andaluces, puesto que hoy se celebra el Día de Andalucía y el orgullo de pertenecer a esta tierra en la que el arte, la alegría de vivir y las ganas de exprimir al máximo cada día son el detonante y el orgullo común de la tierra que vio nacer a algunos de los rostros más importantes de nuestra música, nuestra cultura o nuestro deporte, como Rocío Jurado, Raphael, Antonio Banderas o Pablo Picasso, por poner tan solo algunos ejemplos.

Coincidiendo con esta festividad, y como es tradicional cada 28 de febrero, la Junta de Andalucía ha entregado sus máximas distinciones, las Medallas de la Comunidad y los títulos de 'Hijos predilectos', a todas aquellas personalidades que gracias a su profesión y su relevancia han contribuido a dar a conocer con orgullo el nombre de su tierra.

Una emotiva ceremonia celebrada en el Teatro Maestranza de Sevilla y presentada por una de las andaluzas más exitosas del momento, Eva González, espectacular con un mono camisero en color verde en honor a su bandera, y en la que han sido premiados, con la Medalla de Andalucía, nombres tan populares como el de la actriz Belén Cuesta y el torero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' en la categoría de 'Artes', el diplomático y escritor Inocencio Arias en la de 'Ciencias Sociales', o la campeona olímpica Fátima Gálvez y el paralímpico José Manuel Ruiz Reyes, en la de 'Deportes'.

Pero si alguien se ha convertido en protagonista del acto - con permiso de Manuel Alejandro, que ha conseguido emocionar a los presentes al piano - ese es Alejandro Sanz, que junto al mítico compositor y productor, al que considera su maestro, ha sido distinguido con el título de 'Hijo predilecto' de Andalucía.

Un reconocimiento que el cantante ha recibido emocionado y ha dedicado a sus padres, al tiempo que ha reconocido que "todo en la vida ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda". "Gracias por este instante de felicidad absoluta que me habéis regalado hoy. No sé si son conscientes de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro un niño chico saltando de alegría", ha confesado.

Muy emocionado, Alejandro ha recordado a sus padres, ya fallecidos, a quienes ha decidado unas preciosas palabras que han desatado el aplauso unánime en el teatro sevillano: "Ahora me parece escuchar la risa escandalosa de mi madre orgullosa diciendo 'mi niño es una eminencia' y el ole bajito de mi padre siempre musitado entre dientes. A vosotros, María la de Alcalá y Jesuli el de Algeciras os lo dedico".

"Todo el viaje os los dedico, desde los cantes de la cocina de mi tía Pepi en Algeciras hasta los conciertos en Nueva York con mi tío Paco", ha subrayado Sanz, quien ha apuntado que "de todas las orfandades me libra hoy Andalucía y me elige entre sus hijos junto a mi padrino. Doble honor, doble orgullo, padrino, la vida nos lo debía".