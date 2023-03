Confebask dice que el alza de las cotizaciones es "otra vuelta de tuerca que pone en peligro a las empresas"

Afirma que antes que la jornada de cuatro días, se deben priorizar otros problemas como el absentismo"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Confebask, Isabel Busto, ha afirmado que el alza de las cotizaciones derivada del acuerdo sobre pensiones es "otra vuelta de tuerca que pone en peligro a las empresas".

En una entrevista al diario El Correo, Busto se ha referido al acuerdo de pensiones entre el Gobierno y los sindicatos y que no cuenta con el apoyo de la CEOE.

Busto ha indicado que la subida de las cotizaciones que incluye el acuerdo es "una vuelta de tuerca más para las empresas" y puede "poner en peligro" sus sostenibilidad, además de tener una repercusión importante sobre el empleo".

"Pero indirectamente también afecta al trabajador porque si las compañías tienen que elevar costes laborales, tienen menos dinero para abordar subidas salariales o para atraer talento". Por lo tanto, cree que va a tener una "repercusión importante" sobre el empleo y sobre el "empleo de calidad".

Cuestionada por si estarían en riesgo las previsiones de Confebask de crear 10.000 empleos este año, Isabel Busto ha asegurado que lo que se conoce a día de hoy es que "hay una desaceleración de la economía y también una desaceleración en la creación de empleo". Ha añadido que el departamento de Estudios de BBVA cifraba en 200.000 los empleos que destruirá la reforma y cree que "seguro que algo caerá en el País Vasco".

Sobre la situación de las empresas, ha apuntado que el 95% de las compañías en Euskadi tiene menos de 50 trabajadores y un "problema importante" de inflación en los costes "que no pueden repercutir en los precios y eso reduce los márgenes".

Ante las reflexiones en otro sentido de ministros del Gobierno central, ha asegurado que tienen "una mezcla entre el estupor, la preocupación, el enfado y también cierta tristeza". A su juicio, se está trasladando una imagen de la empresa que no es". "No tiene sentido hablar de capitalismo despiado, ni de que nos aprovechemos de la inflación. Tenemos derecho a poner encima de la mesa lo que no nos gusta y no nos gusta lo que se está diciendo", ha apuntado Busto, que cree "muy injusto" lo que está ocurriendo, por lo que ha pedido "serenidad".

JORNADA LABORAL DE 4 DÍAS

Ante el planteamiento de la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, de ensayar una jornada laboral de cuatro días, ha indicado que, "si se quieren hacer experimentos y estudios", no tienen "nada que decir". Sin embargo, cree que en el contexto de la mesa de diálogo social, la empresa vasca tiene "otras preocupaciones que son prioritarias", como la del absentismo.

En su opinión, se trata de un "gran problema" porque es "una lacra de la productividad" y están trabajando para encontrar soluciones. Además, cree que los trabajadores ven la jornada de cuatro días "como un tema delicado y, desde luego, no de aplicación general".

En relación a la coyuntura económica en Euskadi, cree que la economía "no está creciendo" sino que se "está desacelerando, como lo hace el empleo". "Eso, en un contexto de inestabilidad, lo que hace es hacer mella en la confianza", ha concluido.