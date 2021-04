La Confederación de Cuadros y Profesionales pide que el Plan de Recuperación se dirija al empleo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ha pedido que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se dirija al empleo en España, según ha señalado en un comunicado con motivo del 1 de mayo.

"Este Primero de mayo de 2021, un año después del azote de la pandemia producida por el Covid, seguimos sufriendo de forma grave sus consecuencias, golpeando con fuerza nuestro mercado laboral", ha apuntado CCP.

Asimismo, ha denunciado que los datos del empleo en España "no pueden ser peores", con más de 400.000 empleos destruidos y por encima de los 900.000 profesionales que se encuentran en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), "que quizás no recuperen sus empleos, porque la demanda no se recobre a los ritmos anunciados por el Gobierno en sus previsiones de crecimiento".

"Nadie se opone a que España sea el país que más fondos vaya a dedicar a la digitalización", según CCP, que ha dejado claro que "lo que no pueden y no van a aceptar es que las empresas y, en particular, los grandes bancos utilicen como argumento la digitalización para llevar a cabo el mayor ERE de la historia".

CCP afirmó que "no va a permitir que la dramática situación en la que se encuentra inmersos el país, se utilice para anunciar unas previsiones económicas catastrofistas, como si se tratase de una situación estructural, y se anuncien nuevos EREs en sectores que van a recuperar la senda del crecimiento y obtener beneficios en uno o dos años, gracias al Fondo de Recuperación Europeo destinado a la digitalización y a la transición energética".