¡Confirmado! Anabel Pantoja está embarazada

MADRID, 22 (CHANCE)

Ante el aluvión de rumores de un posible embarazo por parte de Anabel Pantoja tras la publicación de una fotografía en la que su pareja, Omar Sánchez, aparece acariciando su barriguita, la colaboradora de 'Sálvame' se ha puesto en manos de sus compañeros para hacerse un test de embarazo en directo y salir así de dudas.Aunque la sobrina de Isabel Pantoja estaba completamente segura de que no hay embarazo y que el motivo de subir dicha fotografía a las redes sociales había sido protestar por los insultos recibidos constantemente por su físico, Anabel Pantoja se llevó una sorpresa que no esperaba.Tras realizarse el test bajo la supervisión de Carlota Corredera, la colaboradora se enteró de su positivo al mismo tiempo que el resto de España, sin duda un resultado que no era el que ella esperaba. A pesar de la alegría de sus compañeros y la felicitación de alguno de ellos, la cara de Anabel era un fiel reflejo de la gran sorpresa que se había llevado. A la espera de una cofirmación definitiva por parte de los 'futuros papás', habrá que esperar para ver cómo reacciona Anabel ante esta nueva noticia en su vida.