Confirman tres años de cárcel a mujer por meter en un cajero 27.000 euros en billetes falsos

ALMERÍA, 29 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena de tres años de cárcel impuesta a una mujer que logró introducir en el sistema bancario 27.000 euros en billetes falsos, aunque finalmente estos fueron detectados.

La sala desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa y ratifica la condena de la Audiencia Provincial de Almería como autora de un delito de tenencia de moneda falsa por el que, además, debe abonar una multa de 10.000 euros.

La sentencia, hecha pública este jueves, señala que, si bien nadie la vio "en posesión de los billetes falsos", ni fue ella quien acudió a los cajeros de una entidad financiera, está acreditado que el individuo que lo hizo "actuó concertado" con ella con el fin de "ponerlos en circulación".

Detalla que ella era la titular de la cuenta en la que se hicieron los ingresos y de la tarjeta bancaria asociada a la cuenta, al tiempo que remarca que la persona que ingresó los billetes falsos "conocía la clave secreta, sin la cual no habría sido posible operar".

Rechaza el tribunal la coartada que la acusada ofreció en la vista oral asegurando que la tarjeta se la había "tragado un cajero automático en Rumania". "Es completamente increíble, pues de ser cierto lo que alega no explicaría que, al año siguiente, la misma tarjeta estuviera en poder de un extraño que tendría que haberse desplazado necesariamente a España y, concretamente, a la provincia para ingresar la moneda falsa en la cuenta de esta".

La sentencia señala que no resulta tampoco "verosímil" que "no intentara recuperar la tarjeta en la entidad bancaria y que no pusiera en conocimiento de la entidad lo que había pasado para que le dieran una nueva tarjeta".

Según se recoge en los hechos probados, la acusada obtuvo de un modo que no ha podido determinarse, la cantidad de 27.000 Euros en billetes simulados, por carecer de los pertinentes contrastes de seguridad.

Añade que, conociendo que el dinero no era auténtico y puesta de común acuerdo con un individuo no identificado, entre los días 27 a 29 de febrero de 2020, ingresó por medio de este individuo y haciendo uso del cajero automático, en la cuenta bancaria que tenia aperturada en una entidad y haciendo uso de la tarjeta bancaria a nombre de la acusada, un total de 27.000 euros en billetes de 500 euros.

Explica que dichos ingresos tuvieron lugar en cuatro sucursales de la entidad bancaria situadas en la provincia de Almería y concluye que, de esta forma, logró introducir en la oficina la totalidad de los reseñados billetes.

La sentencia concluye que la simulación realizada por la acusada para beneficiarse ilícitamente del dinero fue descubierta por la entidad bancaria que remitió los billetes incautados al Banco de España.