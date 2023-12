El Congreso aprueba la idoneidad de Miguel Ángel Oliver para presidir EFE con la oposición de PP y VOX

Oliver sobre la gestión de EFE: "Ha de hacerse desde el más absoluto respeto a la libertad e independencia informativa"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El periodista Miguel Ángel Oliver ha superado este jueves la votación sobre su idoneidad como candidato propuesto por el Gobierno para presidir la agencia pública EFE tras su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y con la oposición de PP y VOX.

Oliver ha superado el examen parlamentario con 20 votos a favor y 17 en contra. En su comparecencia, el periodista ha repasado su experiencia de 40 años como profesional de la información y la comunicación en distintos medios y cargos, y ha esbozado su proyecto, asegurando que "posiblemente sean necesarios nuevos pasos para devolver a EFE a la senda de la competitividad periodística y de la modernización y estabilidad empresarial y laboral".

El periodista, actual editor y presentador de espacios informativos en Mediaset España, ha pedido a los miembros de la Comisión "poder disponer de nuevas comparecencias para ofrecer datos más concretos sobre la marcha económica" de la agencia. Oliver cree además que será necesario impulsar un plan estratégico que permita cumplir todos los aspectos del servicio de interés general, dinamizar la renovación tecnológica de la compañía, promover una incorporación de nuevos perfiles profesionales, un proceso de integración audiovisual, y aumentar no sólo la producción audiovisual, sino su producción en inglés.

Asimismo, Miguel Ángel Oliver ha afirmado que la gestión de este bien público "ha de hacerse desde el más absoluto respeto a la libertad e independencia informativa, primer mandamiento del trabajo periodístico de esta agencia y desde la gestión transparente y correcta del dinero público".

Durante la sesión, el periodista ha recibido duras críticas procedentes de los portavoces del Partido Popular (PP) y de VOX, quienes consideran que su nombramiento "perjudicará" a los propios trabajadores puesto que "se pondrá en cuestión su profesionalidad" al estar bajo lo que consideran que "se puede convertir en un comisario político".

En el turno de réplica, Oliver ha asegurado que la independencia e imparcialidad de la agencia "viene marcada por su propia naturaleza". "No acudo para romper ni para quebrar esos principios que han guiado a EFE durante todos esos años. No he recibido ni una sola instrucción del Gobierno en este encargo, ni una sola instrucción en ese sentido. No voy a ser el comisario político de EFE. Es imposible serlo, no quiero serlo. Quiero ser miembro de su equipo, quiero ser un periodista más", ha manifestado.

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha mostrado su apoyo al periodista, cuyo "currículum es intachable" y considera un "candidato perfecto" para la dirección de la agencia. Le ha deseado "mucha suerte".

Posteriormente, el diputado de Sumar Nahuel González, que también ha apoyado al candidato, ha dicho que "Una cosa es la legalidad y la otra es la pertinencia" y ahí es donde su grupo "tiene serias dudas de la idoneidad". "El papel institucional de EFE, su desarrollo y visibilidad se pone en cuestión con un nombramiento que proyecta dudas sobre la independencia de la agencia informativa", ha declarado, para después añadir que "es preciso un sistema de nombramientos, como el concurso público de RTVE, con proyectos, perfiles y consensos".

Por su parte, la portavoz de VOX, Lourdes Méndez, ha mostrado sus dudas sobre la idoneidad de Oliver. "¿Usted cree que está en condiciones de garantizar la necesaria objetividad y neutralidad que debiera tener para dirigir una agencia estatal de noticias cuando ha sido secretario de comunicación de Sánchez?", ha planteado.

En el caso del Grupo Parlamentario Socialista, Artemi Rallo ha pedido "respeto" para el candidato y ha dicho que "nadie podrá poner en duda" una trayectoria de más de 40 años, "impecable, sin mácula ni tacha", y que "ha sido reconocida por numerosos reconocimientos y premios".

En último lugar, el portavoz del Partido Popular, Eduardo Carazo, ha asegurado: "Nosotros no podemos ser tan optimistas. Lo que tratamos hoy en esta Comisión Constitucional es un capítulo más de la serie de ocupaciones de instituciones independientes por parte del gobierno del señor Sánchez, una serie que lleva ya varias temporadas pero que no por eso deja de ser menos escandalosa".

"Yo no sé si su imparcialidad le viene de haber formado parte de las listas del Partido Socialista, su independencia le viene de haber sido secretario de Estado del gobierno del señor Sánchez y su objetividad es la objetividad con la que censuraba las preguntas de los periodistas en la crisis del COVID-19", ha planteado Carazo, que ha recordado que el Grupo Popular votó a favor de la idoneidad de los dos anteriores candidatos a la Presidencia de la Agencia EFE, Fernando Garea y Gabriela Cañas.