El Congreso se compromete en una declaración institucional a aportar soluciones a la isla de La Palma

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una Declaración institucional en la que, entre otras cosas, se compromete a aportar soluciones y apoyar a la isla de La Palma y a sus ciudadanos, y a resolver todos aquellos incovenientes que ha generado la erupción del volcán que todavía sigue activo.

Este texto, firmado por todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, ha sido leído este jueves en la sesión plenaria por el secretario cuarto de la Mesa del Congreso, el parlamentario 'popular' Adolfo Suárez Illana. Cuando ha terminado de exponer esta declaración, la unanimidad de los diputados que estaban presentes se han levantado dando un aplauso unánime.

En el escrito, el Congreso se involucra en "no dejar solos" a los ciudadanos de La Palma, requiriendo unidad y lealtad con ellos "para que los vecinos que que lo han perdido todo puedan volver a reconstruir sus vidas, sus casas y sus barrios, y para que aquellos que no tienen donde cobijarse puedan optar a una opción rápida; para que sus autónomos puedan seguir a pie de guerra y vuelvan a levantarse, y que no tengan que irse fuera de su isla a buscar otra vida distinta a la que el volcán les arrebató; para que no caiga el sector agrícola en la sila; y para impulsar el sector turístico y el desarollo de la isla".

Asimismo, se reclama altura política y compromiso porque, según reza el texto, "no se puede dejar nadie atrás". "El compromiso por la reconstrucción ha de ser igual de firme que el de no olvidar, el compromiso social tan fuerte como el político y el compromiso empresarial tan sólido como el emocional", dice el escrito.

La declaración, de dos folios, recita la cronología desde que el pasado 19 de septiembre entrara en erupción el volcán situado en la ladera oeste de Cumbre Vieja y hace una alegoría en defensa de la isla de La Palma y de todos los ciudadanos de este territorio.