El Congreso define mañana el último Pleno del año en el que PSOE y Podemos quieren meter la reforma del CGPJ

Los partidos del Gobierno buscan que la Cámara empiece a debatir la ley que impide hacer nombramientos al Consejo tras caducar su mandato

La Junta de Portavoces del Congreso se reúne este miércoles para aprobar el orden del día del último Pleno del año en el que el PSOE y Unidas Podemos pretenden incluir su reforma de la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces mientras funcione con su mandato caducado, como ocurre desde hace dos años.

Los dos partidos que integran el Ejecutivo de coalición registraron esta proposición de ley el pasado martes y la Mesa de la Cámara la calificó el pasado viernes, dejándola lista para su publicación en el Boletín del Congreso y remitiéndola al Gobierno, que tiene un plazo de 30 días para informar sobre la misma.

Según avanzaron fuentes del PSOE y Unidas Podemos, su intención es que esta reforma se debata antes del final de año y, para que esto suceda, debe ser incluida en el orden del día del Pleno de la semana del 15 de diciembre, que se confeccionará el martes.

Así las cosas, todo parece indicar que el Gobierno no agotará el plazo de un mes con el que cuenta para pronunciarse sobre las proposiciones de ley de los grupos y así facilitará su debate inmediato. Además, el Grupo Socialista tiene cupo en el Pleno del día 15 para poder presentar una iniciativa legislativa.

En cualquier caso no se preveía pega alguna por parte de Moncloa porque la iniciativa, aunque presentada por los partidos que apoyan al Gobierno, viene impulsada desde Presidencia del Gobierno. Además, no hay motivos para un veto presupuestario ya que no tiene impacto económico pues sólo persigue limitar las funciones de un CGPJ caducado, de manera que no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial y se limite a meros trámites ordinarios.

SIN INFORMES DEL CGPJ Y EL CONSEJO DE ESTADO

Esta reforma legislativa, que al ser registrada como proposición de ley y no como proyecto del Gobierno no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, busca complementar la que PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso en octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del turno judicial del CGPJ.

En realidad, la limitación de las competencias de un CGPJ en funciones ya se incluía en la iniciativa que presentaron en octubre, pero ahora han querido precisarla en una nueva proposición de ley exclusiva sobre este asunto, en la que no se incluye mención alguna al cambio de mayorías para la renovación.

Los grupos del Gobierno quieren ahora dar prioridad a esta reforma y que el Congreso la tome en consideración el 15 de diciembre, mientras mantienen 'congelada' la tramitación de la que ley que registraron en octubre.

Su intención es empezar a tramitar el texto que busca poner coto a los nombramientos en el órgano de gobierno de los jueces --que lleva dos años en funciones-- mientras mantiene abierta la vía de la negociación con el PP para proceder a su renovación.

Eso sí, PSOE y Unidas Podemos dejan en la 'recámara' la iniciativa que rebaja las mayorías para elegir vocales del turno judicial. Si el PP sigue sin avenirse a un acuerdo, podrán reactivarla y llevarla a Pleno cuando dispongan de cupo para ello ya en el nuevo periodo de sesiones, que arrancará en febrero.