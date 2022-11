El Congreso fija para el viernes la sesión a puerta cerrada para ver los vídeos de la tragedia de Melilla

Aunque el PP insiste en poner "luz y taquígrafos", se trabaja en una sesión privada con los portavoces y el jefe de la comandancia

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha fijado para el viernes a partir de las 9 horas una sesión a puerta cerrada de la Comisión de Interior en la que los portavoces podrán ver los 40 archivos con los vídeos de la tragedia de Melilla ocurrida el pasado 24 de junio, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PP ha pedido este martes que los vídeos se vean en el Congreso de los Diputados "en abierto y ante responsable político", en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De esta forma, se oponían a la pretensión del Ministerio de que se visualizaran en una sesión a puerta cerrada.

En un escrito remitido al presidente de la Comisión de Interior, el exministro socialista José Luis Ábalos, la portavoz del PP en esta materia, Ana Vázquez, se ha remitido a la reunión de la Mesa y Portavoces del lunes para recordar que todos los grupos, salvo el PSOE, "coinciden en que la visualización de las cámaras tiene que llevarse a cabo en las instalaciones del Congreso". Interior ofreció su sede como el lugar idóneo.

En su escrito fechado el 22 de noviembre y recogido por Europa Press, el PP alude a la "praxis parlamentaria" para rechazar la pretensión del departamento de Fernando Grande-Marlaska de ver las imágenes en la sede del Ministerio, participando un representante de la Comandancia de Melilla por ser el "custodio" de las grabaciones que se han remitido también a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.

SÓLO PARA LOS PORTAVOCES

El Ministerio del Interior ya aceptó este lunes que los vídeos sobre los sucesos en los que murieron al menos 23 migrantes en el perímetro fronterizo se vieran en el Congreso el próximo viernes 25, pero fuentes del departamento insistieron a Europa Press en la conveniencia de que sea en una sesión a puerta cerrada.

Con se esquema, la comisión prepara una sesión de trabajo reducida con presencia de los miembros de la Mesa y de los portavoces de los distintos grupos en la que se mostraran los 40 vídeos, que podrán ser detenidos y rebobinados en cualquier momento. En la sala estará también presente el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, para atender a las preguntas que puedan surgir, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias.

Además del visionado de los vídeos, el Congreso ha citado el próximo día 30 de noviembre al ministro Fernando Grande Marlaska para que ofrezca explicaciones ante el Pleno de la Cámara.

SIGUE EN EL AIRE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Y si la oposición sigue teniendo dudas, el siguiente hito será decidir si la petición de crear una comisión de investigación, promovida por Unidas Podemos y buena parte de los socios del Gobierno, se leva o no a debate y votación ante el Pleno. Hasta ahora, PSOE y PP lo rechazan, pero los 'populares' no descartan apoyarlo si no ve suficientes las explicaciones.

Aunque la tragedia ocurrió el pasado 24 de junio, las críticas a la gestión de Grande-Marlaska aumentaron tras la publicación de un documental de la BBC y el viaje a Melilla de algunos portavoces de la Comisión de Interior, cuando ya pudieron ver los vídeos. Los grupos cuestionan la versión del Ministerio y quieren saber si hubo o no muertes en suelo español.

Al hilo de lo sostenido por el Defensor del Pueblo, además, algunos portavoces critican que agentes de la Guardia Civil lanzaran piedras a los migrantes que trataban de llegar a España o quieren saber por qué no se ofreció auxilio sanitario a los heridos. También cuestionan las devoluciones en caliente al margen de la legalidad, que el Defensor del Pueblo cifró en 470.

Fuentes parlamentarias apuntaron al término de la Mesa de Portavoces del pasado lunes que los grupos demandan al Ministerio del Interior que, previamente al visualizado de las imágenes, especifiquen cuál es la duración de la totalidad de las grabaciones, así como que se centran en lo ocurrido en el Barrio Chino, la zona del perímetro fronterizo donde fallecieron al menos 23 migrantes.

Las imágenes que visionarán los portavoces de Interior recogen las grabaciones captadas con los medios de la Guardia Civil, incluyendo un helicóptero y un dron. El Ministerio aclaró recientemente a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo que no se habían producido cortes porque siempre estuvo uno de los dos medios grabando.

ACTUACIÓN LEGAL, PROPORCIONAL Y NECESARIA

Grande-Marlaska compareció en septiembre ante el Pleno del Congreso para explicar el dispositivo del 24-J en Melilla. La semana pasada en el Senado reiteró su defensa de la actuación policial, señalando que él está "al lado de la ley y de la Guardia Civil".

"Quienes estaban ahí estaban defendiendo las fronteras de Europa de un ataque muy violento", sostuvo, añadiendo que la actuación fue "legal, proporcional y necesaria". "Este ministro del Interior asume la actuación de la Guardia Civil como propia", añadió.