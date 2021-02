El Congreso insta a la SEPI a garantizar que no haya despidos en la rescatada Air Europa

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha reclamado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ejercer una "especial vigilancia" para el mantenimiento de los puestos de trabajo en la empresa Air Europa, saneada recientemente con recursos públicos, tras formalizarse su venta a Iberia.

Así, la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja ha aprobado sin votos en contra la proposición no de ley de Unidas Podemos, respaldada con votos del PSOE, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV y el BNG, mientras que el PP y Foro Asturias han optado por abstenerse.

La iniciativa llama al Gobierno a trasladar a la SEPI "las instrucciones necesarias para que en el plan de seguimiento, evaluación y fiscalización de esta inversión pública se tenga especial vigilancia de la preservación de los puestos de trabajo".

PODEMOS: SI HAY RESCATE, DEBE MANTENERSE EL EMPLEO Y SUS CONDICIONES

En el debate de la iniciativa, la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha destacado cómo desde la propia plantilla de Air Europa les han trasladado la "incertidumbre" sobre el mantenimiento de puestos tras la venta de la aerolínea, un proceso "ciertamente opaco" en el que "apenas se traslada información sobre el proceso y futuro" de la firma.

"Se está rescatando con fondos públicos y la SEPI tiene que jugar un papel fundamental para fiscalizar, dar transparencia y abogar por el mantenimiento de los puestos", ha reivindicado Castañón.

Así, ha reclamado que estas ayudas "tienen que tener contrapartidas" en forma de no despedir y mantener las condiciones de trabajo "no sólo en el futuro inmediato, sino también a medio y largo plazo". "No puede volver a suceder que rescatemos con lo que es de todos a empresas privadas y unos pocos se lo acaben llevando crudo", ha concluido.

EL PP PIDE MÁS TRANSPARENCIA Y VOX ASUME QUE HABRÁ DESPIDOS

El PP, que ha declinado apoyar la iniciativa, ha afeado a las formaciones que integran el Gobierno de coalición que el Ejecutivo "se ha negado a dar información" sobre la operación, ha exigido poner a disposición el expediente de intervención y la documentación remitida al Consejo de Ministros y la comparecencia de la vicepresidencia de la SEPI. "¿Qué están ocultando?", ha preguntado el diputado José Alberto Herrero.

El PSOE, a través de su diputada Ana María Botella, ha asegurado que "todos los elementos de la operación" de rescate a Air Europa "son objeto de seguimiento por parte de la SEPI" y ha respaldado que el mantenimiento de los puestos de trabajo sea también una prioridad en esta labor.

Ciudadanos y Vox han respaldado la iniciativa, si bien la diputada Patricia Rueda (Vox) ha asegurado que el "recorte" de la plantilla "tristemente volverá a ser requisito para adaptar la estructura" de la sociedad "en 2023, 2024 o 2025" y ha reclamado más medidas de financiación para apoyar al sector aeronáutico.