El Congreso llama a revisar el alcance y la eficacia de los bonos sociales energéticos

El PP y Más País se suman a la propuesta del PSOE en plena polémica por las ayudas recibidas por Enrique Ossorio y Mónica García

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para determinar el alcance y la eficacia de los bonos sociales eléctrico y térmico y si estos son suficientes para paliar la factura energética en los hogares vulnerables.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de PP, PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, PNV, BNG, Coalición Canaria y Bildu; mientras que Vox, ERC, Ciudadanos, PDeCAT y Junts se han abstenido.

Aunque la iniciativa se debatió el martes, su votación ha coincidido con la polémica suscitada por el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad Madrid, Enrique Ossorio, quien reconocía que se beneficia del bono social térmico porque es familia numerosa, algo que calificó como "perfectamente ético".

Paralelo a esto, se conoció que el marido de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la capital, Mónica García, también era beneficiario del bono social térmico. La representante madrileña de la Comunidad de Madrid, por su parte, reconoció su "error" y señaló que estudiaría cómo devolver el dinero del bono diseñado para los consumidores vulnerables.

Tras estos episodios, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno hará que estos bonos estén sujetos "lo antes posible" a criterios de renta. En concreto, se fijará un umbral de renta máximo para las familias numerosas.

FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS AYUDAS

En el debate de la iniciativa del pasado martes, el PP y los socios de investidura ya reprocharon al Gobierno la escasa efectividad de los bonos sociales eléctrico y térmico entre los sectores más vulnerables de la población, que pese a poder acceder a estas ayudas, no lo hacen por falta de conocimiento en muchas ocasiones.

El diputado de Esquerra Republicana (ERC), Joan Capdevila, explicó que, por ejemplo, en lo relativo al bono social térmico apenas ha llegado a un 40% de los consumidores a los que se dirigía, mientras que en el caso del eléctrico solo ha llegado a 1,35 millones de los 1,9 millones previstos.

En esta línea se pronunció el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien apuntó que los bonos "no están funcionando bien". En este sentido, denunció que mientras que gente en riesgo de exclusión social no sabe cómo acceder a estas ayudas, hay grandes empresas que tiene a su disposición "carísimos abogados" para, por ejemplo, acceder a los recursos procedentes de los fondos europeos. "El Estado no puede comportarse igual que los desiguales", apostilló.

Del lado del PP, Juan Diego Requena Ruiz reprochó al Gobierno la situación de vulnerabilidad energéticas que sufren muchas familias españoles. El diputado seleccionó varios datos de diferentes informes sobre esta materia, como que más de 6 millones de españoles no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar. También denunció Requena el incremento "drástico" del indicador de temperatura inadecuada, que se ha situado por encima del 14%.