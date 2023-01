El Congreso planea cerrar mañana la ponencia de la 'ley mordaza' sin que el Gobierno tenga atado el apoyo de sus socios

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha convocado para este martes una tercera reunión de la ponencia que se encarga de tramitar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por sus críticos como 'ley mordaza', con la intención de que deje aprobado su informe para elevarlo a la Comisión de Interior. El PSOE y Unidas Podemos acuden a la cita sin tener atados los apoyos de sus habituales socios parlamentarios que, como ERC y Bildu, siguen viendo insuficientes los avances sellados hasta ahora.

La segunda reunión de la ponencia tuvo lugar hace dos semanas y, desde entonces, los partidos del Gobierno y sus habituales aliados han mantenido los contactos para continuar acercando posturas sobre los escasos artículos que siguen abiertos.

Sin embargo, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, pese a que sí han servido para perfilar algunas cuestiones, tras esas últimas reuniones telemáticas se mantienen los desacuerdos sobre la prohibición del uso de pelotas de goma, las conocidas como 'devoluciones en caliente' y los artículos sobre desobediencia y faltas de respeto a los agentes.

Los partidos del Gobierno pretende sacar de la 'ley mordaza' algunos de estos asuntos enquistados, como las pelotas de goma o las devoluciones en caliente, pero sus socios de Bildu y ERC siguen presionando para introducir cambios ahora, sabedores de que hay poco margen para sacar adelante otras leyes en los meses hábiles que quedan de este año electoral.

La intención es seguir intentando acercar posturas hasta el martes, pero, haya o no nuevos acuerdos, la previsión es que esa reunión de la ponencia sea la última y que se apruebe el correspondiente informe para debatirlo, ya en abierto, en la Comisión de Interior.

Desde Bildu, su ponente Jon Iñarritu ha denunciado que el PSOE se niega a retocar los aspectos más lesivos de la ley aprobada en solitario por el PP en 2012 y ha dejado claro que la coalición abertzale "no va a ser cómplice" y no va a aceptar una "reforma light'". "Es un sinsentido quedarnos a medias cuando las fuerzas de izquierdas nos comprometimos a derogarla", ha asegurado en declaraciones a ETB.

En ERC han explicado a Europa Press que mantienen una actitud "constructiva" pero que no están en disposición de aprobar una norma que "no sea garantista" y que, además, esté por debajo de los estándares que rigen en Cataluña, donde, recuerdan, ya no se utilizan pelotas de goma.

Pero este no es el único punto pendiente de revisión en opinión de la formación independentista, que también exige que se elimine una de las sanciones que más multas ha generado, la relativa a las faltas de respeto a los agentes, para evitar su uso discrecional y arbitrario.

ERC tampoco juzga suficiente la matización del concepto de desobediencia, que, según explican se sigue considerando un precepto grave, lo que abre la puerta a que cualquier incumplimiento esa sancionado con la mera palabra del agente a la que se da valor probatorio.

ES HORA DE DECIDIR

En concreto, la ponencia se ha convocado para 9.30 horas del martes. Ese mismo día a las doce arrancará un Pleno extraordinario para la convalidación de los dos últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno y para acoger, ya por la tarde, la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La siguiente sesión plenaria está prevista para la segunda semana de febrero, ya en el periodo ordinario de sesiones. Para que la reforma de la 'ley mordaza' fuera aprobada en ese Pleno la Comisión de Interior debería reunirse la primera semana de febrero. Además, al tratarse de una norma de carácter orgánico para que salga adelante y pueda continuar su tramitación en el Senado debe obtener al menos el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara.