El Congreso rechaza los impuestos "de solidaridad" de Más País a banca y grandes fortunas frente al Covid

El PSOE vota 'no' y Unidas Podemos se abstiene ante una propuesta que recoge gran parte del programa fiscal de la formación 'morada'

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la proposición no de ley de Más País-Equo que reclamaba una reforma fiscal "de solidaridad" para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, con un nuevo impuesto a la banca, otro a grandes fortunas, la supresión de 'agujeros' en el Impuesto sobre Sociedades, el 'destope' de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de tramos adicionales extraordinarios en el IRPF hasta del 60%.

La iniciativa ha sido rechazada por el PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, el PNV, UPN, y Foro Asturias, mientras que ha sido apoyada por Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP, Compromís y el BNG. Por su parte, Unidas Podemos, el PRC y Nueva Canarias han decidido abstenerse.

Las dos formaciones que sustentan el Gobierno de coalición ya avanzaron el martes que no apoyarían la iniciativa defendida en el Pleno por el portavoz, Íñigo Errejón, y que contenía buena parte de las medidas del programa fiscal con el que Unidas Podemos concurrió a las últimas elecciones generales.

Coincidiendo en la necesidad de contar con una fiscalidad "justa y progresiva", la diputada del PSOE Montse Mínguez pidió tener en cuenta el "contexto actual" de crisis económica, y defendió adoptar estas medidas "de forma progresiva" y "en varias velocidades". En todo caso, aseguró que en los próximos Presupuestos, por parte del Gobierno de coalición, "en ningún momento se van a subir los impuestos a autónomos, pymes y clase media y trabajadora".

También compartió el "diagnóstico" y las propuestas planteadas por Más País el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello. "Pero no se trata de tener ideas, sino de tener fuerza para ponerlas en marcha", apostilló, instando en este punto a que "esa fuerza se incluya en propuestas en el Presupuesto" por parte de la "mayoría progresista".

"EN EL FONDO SABEN QUE ES LO CORRECTO"

"Creo que en el fondo saben que es correcto", afirmó, por su parte Errejón, advirtiendo tanto a PSOE como a Unidas Podemos de que "van a pagar el mismo precio por ser valientes que por no serlo".

"Tienen que tener cuidado. El problema no es la polarización política, es la polarización social, el miedo y la incertidumbre de los de abajo", aseveró, exigiendo que "a las expectativas puestas en el Gobierno progresista no se les puede defraudar". "No desaprovechemos la oportunidad", concluyó.

RECARGO PARA RECUPERAR EL RESCATE Y TAPAR AGUJEROS EN SOCIEDADES

Esta batería de medidas, recogida en una proposición no de ley registrada el pasado abril, contemplaba modificaciones en diferentes impuestos, la reconversión de algunos y la creación de otros, como el dirigido a entidades financieras beneficiadas "directa o indirectamente del rescate público de 2013", a las que Más País pide aplicar un recargo de 10 puntos en el tipo nominal al que están sujetos en el Impuesto sobre Sociedades.

En Sociedades, pide suprimir todo beneficio fiscal que no tenga finalidad social o ambiental para las grandes empresas, incluyendo las compensaciones de bases imponibles negativas, con un tipo efectivo mínimo del 15% sobre beneficio contable, y a la vez reducir el tipo nominal a pymes al 23%.

En el IRPF, solicita partir nuevos tramos "extraordinarios" para rentas más altas, a partir del 47% para rentas superiores a 100.000 euros, hasta alcanzar el 60% aplicable a rentas por encima de los 600.000 euros, la revisión de deducciones en estos tramos y una igualación progresiva a los tipos nominales de las rentas de capital, dirigida a una igualación con las rentas del trabajo.

RECONVERTIR PATRIMONIO EN UN IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS

En materia del Impuesto sobre el Patrimonio, Más País pide convertirlo en un Impuesto sobre Grandes Fortunas armonizado por comunidades, con un tipo de entre el 1% y el 1,7% para patrimonios netos superiores a millón de euros, y del 2% para superiores a los dos millones de euros.

En Sucesiones y Donaciones, insta a avanzar hacia una armonización "para evitar la descalificación de la transmisión sucesoria y asegurar su progresividad" en todas las comunidades, así como impulsar también esta armonización a nivel europeo para evitar 'dumping fiscal' entre países.

REVISAR EL RÉGIMEN DE SOCIMIS Y SICAVS Y PERSEGUIR EL GRAN FRAUDE

Por otro lado, demanda revisar el régimen fiscal de las Socimis y las Sicavs, con un tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos, reforzando el cumplimiento de la normativa, y reorientar los recursos de la Agencia Tributaria hacia la persecución del gran fraude.

En este sentido, plantea aumentar sus recursos, reducir el umbral de delito tributario a 50.000 euros, y ampliar los períodos de prescripción de los mismos. Asimismo, propone crear juzgados especializados en delitos fiscales, al igual que existe en los concursos empresariales.

Respecto a los nuevos impuestos impulsados por el Gobierno y aprobados ya en el Congreso, los de servicios digitales y transacciones financieras, Más País pide agilizar el primero y aumentar su gravamen previsto al 5% sobre la base imponible, y mejorar el segundo para incluir contratos derivados sobre divisas y materias primas, de permuta de incumplimiento crediticio y operaciones de alta frecuencia.