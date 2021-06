El Congreso rechaza una iniciativa del PP que buscaba pagar un plus a los funcionarios destinados en Cataluña

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Política Territorial del Congreso ha rechazado este lunes una iniciativa del PP que pretendía que el Gobierno creara un incentivo económico para los puestos de trabajo de funcionario del Estado con destino en Cataluña con el fin de favorecer el arraigo y la permanencia de estos empleados públicos frente al entorno de separatismo.

En su proposición no de ley, el PP denuncia el "hostigamiento" producido por el entorno separatista hacia "todo lo que sea representativo del Estado", lo que ha provocado, a su juicio, que Cataluña se haya convertido en una comunidad de "difícil" cobertura de las vacantes, a lo que se suma la carestía de la vida y el idioma.

De ahí que su diputada Llanos de Luna haya llamado a potenciar la presencia institucional del Estado, que actualmente es "residual", planteando un incentivo económico para los funcionarios destinados en Cataluña similar al que ya existe en otras zonas de España de difícil cobertura como Baleares, Ceuta y Melilla.

En el debate, la propuesta de los 'populares' ha cosechado el apoyo de Vox y de Ciudadanos, pero ha sido derrotada por el PSOE, Unidas Podemos y el PDeCAT.

VOX: EL PP NO TIENE VERGÜENZA

Desde Vox, Carlos Segura ha confirmado su respaldo a la iniciativa en tanto que persigue "fortalecer" el Estado en esa comunidad pero ha acusado al PP de "no tener vergüenza" al plantear un texto que viene a denunciar lo que él, como exdirigente del PP en Cataluña, venía alertando hace años sin que su entonces partido hiciera nada al respecto incluso estando en el Gobierno.

"Es el colmo del cinismo político", ha dicho Segura, para quien el expresidente José María Aznar ha hecho más por el independentismo catalán que el propio expresidente catalán Carles Puigdemont, haciendo alusión concretamente al Pacto del Majéstic.

Desde Ciudadanos, José María Espejo ha dicho que la propuesta del PP no va a solucionar el déficit de funcionarios del Estado que existe en Cataluña pero ha avanzado su apoyo a la misma ante la necesidad de poner en marcha soluciones "provisionales" que incentiven el traslado a esa comunidad.

EL PP Y SU VISIÓN "IMPERIAL" DEL PAÍS

Tanto el PSOE como Unidas Podemos y el PDeCAT, en nombre del Grupo Plural, han cargado contra la propuesta del PP, a la que los socialistas han presentado, sin éxito, una enmienda con algunas medidas para resolver la problemática de las vacantes funcionariales en Cataluña, entre ellas la necesidad de identificar los puestos esenciales a cubrir y el diseño de otros procedimientos de gestión con mecanismos de colaboración entre administraciones.

Desde Unidas Podemos Pedro Honrubia ha censurado la visión "imperial" que, a su juicio, evidencia el PP con esta proposición y ha lamentado que el PP haya aprovechado este asunto para presentar, no para presentar una alternativa seria, sino pra hacer un "nuevo show de ataque a Cataluña".

En la misma línea se ha manifestado el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, quien ha recalcado que el Estado no está desapareciendo de Cataluña sino que partidos como el PP les echan y ha preguntado a su ponente y ex delegada del Gobierno en Cataluña si los 'populares' no tienen alguna responsabilidad en esta situación.