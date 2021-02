El Congreso rechaza instar al Gobierno a condenar los "ataques" de miembros de Unidas Podemos a la libertad de prensa

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Comisión Constitucional del Congreso ha rechazado este martes una iniciativa de Ciudadanos (Cs) con la que pretendía que el Gobierno de coalición que comparten el PSOE y Unidas Podemos condenase los "ataques" que desde miembros del Ejecutivo y diputados han realizado contra la libertad de prensa.

La proposición no de ley ha llegado a la Comisión Constitucional tras la interpelación que la formación naranja dirigió al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien afirmó que los medios de comunicación son "un poder real" sobre el cual no hay "ningún elemento de control democrático". Representan, a su juicio, "un poder empresarial concentrado en pocas manos, fundamentalmente, en manos de bancos y grandes empresas y fondos buitres".

El objetivo de la iniciativa era también que el Ejecutivo activara "los mecanismos pertinentes para evitar la propagación de noticias falsas --fake news-- desde blogs o diarios, incluidas las vertidas desde la web 'La Última Hora'".

En el texto, al que han presentado enmiendas PP y Vox que han sido rechazadas, se instaba a la coalición de gobierno a "fomentar el respeto a las instituciones y los derechos fundamentales, si es necesario por la implementación específica de formación en materia de derechos y libertades en aquellos miembros del Gobierno que lo precisen".

La iniciativa parlamentaria ha sido rechazada por el PSOE, Unidas Podemos, el Grupos Vasco, mientras que sí la han respaldado los parlamentarios de Cs, Vox y el Partido Popular.

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de Cs Miguel Ángel Gutiérrez ha manifestado que "no es la primera vez que Podemos ataca a periodistas o a medios de comunicación o usa campañas de intoxicación para tapar sus problemas orgánicos, legales y de coherencia entre lo que dice y lo que hace".

"Pero sí es verdad que es la primera vez que un partido de gobierno organiza verdaderas cacerías de periodistas y medios de comunicación", ha declarado el parlamentario, para después añadir que el partido de Iglesias quiere "erradicar" la libertad de prensa y "ha comenzado la campaña, ya en el Gobierno, contra la prensa libre de España". "Son muchos los periodistas y medios señalados", ha insistido.

En este sentido, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha replicado a Ciudadanos que "está confundiendo la libertad de prensa con la propiedad de las grandes empresas mediáticas". "Cuando usted, en nombre del liberalismo, dice defender la libertad de prensa lo que en realidad está haciendo es defender algo que hubiera escandalizado a Adam Smith o a Montesquieu, que es el poder mediático concentrado", ha contestado.

A su juicio, un liberal habría comenzado por "denunciar alarmado que no puede haber pluralismo informativo si hay concentración mediática, si los grandes medios están en manos de unos pocos bancos o fondos de inversión".

Asimismo, el parlamentario 'morado' ha criticado que Miguel Ángel Gutiérrez no ha hecho "ni una sola defensa de los diarios, de las radios, de las televisiones locales, que no pueden subsistir porque no tienen acceso a los créditos bancarios o a la publicidad de la que gozan los grandes conglomerados mediáticos", ni a "las abundantes subvenciones públicas que obtuvieron alguno de los medios".

El diputado del PSOE Indalecio Gutiérrez ha calificado la iniciativa de Cs de ejercicio de "demagogia e hipocresía política" ya que "se quieren erigir como defensores de la democracia cuando sin embargo han pactado con la ultraderecha que recorta libertades en comunidades autónomas como Andalucía o Madrid".

"En una democracia plena, como la española, es imprescindible el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa. Son necesarios e importantes para la democracia unos medios de comunicación que informen de forma objetiva y real, libre de condicionamiento ideológico y presiones políticas, económicas o de otro tipo. La calidad de la democracia se basa, entre otras cosas, en la veracidad y la objetividad de la información que emiten los medios de comunicación", ha defendido.

También se ha mostrado sorprendido por la enmienda presentada por Vox. "Desde su inicio como formación política, ha mantenido una cruzada contra los medios de comunicación y resaltan las incitaciones de simpatizantes de su formación al linchamiento de periodista en las redes sociales", ha subrayado, para después agregar que el término "caverna mediática se acuñó" durante el gobierno del PP y que el Ejecutivo y el PSOE defienden "la libertad de prensa y a los periodistas y medios que la ejercen".

Por su parte, la diputada del PP Edurne Uriarte ha calificado la iniciativa de "pertinente y necesaria" porque mientras parte del Gobierno "pone bajo sospecha" a periodistas y medios de comunicación, la otra "hace como que no se entera".

Desde Vox, Carlos José Zambrano ha manifestado que la defensa de la libertad de prensa debe ser "contundente" y no "timorata". "No entendemos el cinismo de algunos grupos políticos que se dan golpes en el pecho diciendo que defienden la democracia y que luego hacen una actitud tan deleznable en la influencia y en la presión a los medios de prensa en España. Creemos que, efectivamente, este tipo de iniciativas son necesarias, en todo caso", ha zanjado.