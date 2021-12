El Congreso rechaza la petición del PP para que el Gobierno cese a Tezanos por su descrédito al frente del CIS

La censura ha sido apoyada por Vox y Ciudadanos, y hasta Unidas Podemos ha coincidido en algunas críticas al presidente del CIS

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha echado por tierra este martes la nueva solicitud del PP para que el Gobierno proceda a relevar al sociólogo socialista José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por el descrédito en el que considera que ha sumido a dicho organismo como consecuencia de su gestión "errónea", su "sectarismo" y su "falta de neutralidad".

Las criticas las ha verbalizado el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro durante la defensa de su iniciativa en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, donde ha reclamado el cese "inmediato" de Tezanos cuya situación en el organismo demoscópico es ya "insostenible".

El debate de esta propuesta ha tenido lugar justo un día después de que el CIS hiciera público el barómetro correspondiente a diciembre que ha supuesto, según Bermúdez de Castro, "un regalo de Reyes anticipado" para Pedro Sánchez "con el dinero de todos los españoles, al ampliar a más de siete puntos la ventaja del PSOE sobre el PP.

REGALOS A LA IZQUIERDA CON EL DINERO DE TODOS

El parlamentario 'popular' ha dado cuenta de los "patinazos" de Tezanos en sus encuestas, citando en concreto el desfase que arrojaron los barómetros de las elecciones autonómicas de Madrid del pasado mes de mayo, y ha censurado sus "descalificaciones" contra la oposición en diversos artículos de opinión. "No pedimos la dimisión por sus ideas, sino por poner el CIS al servicio de esas ideas", ha resumido.

La propuesta de los 'populares ha recibido el respaldo tanto de Vox como Ciudadanos, que también vienen pidiendo casi desde el principio el relevo de Tezanos con argumentos similares a los del grupo proponente, y el rechazo del PSOE y Unidas Podemos.

Ahora bien, en el debate de esta proposición no de ley ha quedado evidenciado la diferencia de criterio de los socios de Gobierno, esto es del PSOE y Unidas Podemos, en torno a la figura del Tezanos y de su papel como responsable del CIS.

Así, Unidas Podemos, por boca de Roberto Uriarte, ha dicho compartir parte de las críticas contra Tezanos, al que ha conminado a no actuar sólo con la actuación técnica necesario sino a prestigiar el CIS alejándose de debates "partidistas".

NI SE HA ESFORZADO EN AQUELLO DE LA MUJER DEL CÉSAR

"No se ha esforzado lo más mínimo en aquello de lo de la mujer del César", ha apuntado Uriarte, quien sin embargo ha justificado su no a la propuesta del PP recalcando que "no se puede estar contra todo y todos todos los días".

De su lado, en el PSOE, el diputado Valentín García ha defendido que las críticas "desaforadas" del PP contra el presidente del CIS son un "trampantojo" de la "ansiedad" electoral de su presidente, Pablo Casado. "Trabaja sólo para provocar elecciones", ha denunciado García, citando en concreto el caso de Castilla y León.