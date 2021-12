El Congreso rechaza la pretensión de Vox de reprobar a Bolaños por "socavar" la independencia del Poder Judicial

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha rechazado este martes una proposición no de ley de Vox que buscaba la reprobación y destitución inmediata del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, por "socavar", a su juicio, la independencia del Poder Judicial.

Vox ha sometido su propuesta a votación de la Comisión Constitucional, donde el diputado José María Sánchez ha reclamado la censura del "letrado iletrado" de Bolaños por unas declaraciones en las que rechazaba la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que las doce plazas reservadas a magistrados sean decididas por los propios jueces. "Ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos", dijo Bolaños hace semanas en una entrevista.

Sánchez considera que esas palabras evidencian que los "derroteros" por los que transita el ministro de la Presidencia son "escasamente incompatibles" con un entendimiento "cabal" de la democracia y de ahí su demanda de una reprobación publica.

EL PP SE HA ABSTENIDO

Sin embargo, la petición de los de Santiago Abascal sólo ha recibido el respaldo de Ciudadanos porque el PP ha optado por la abstención al no aceptársele una enmienda en la que pedían además censurar a Bolaños por ser el "ingeniero jurídico" del estado de alarma declarado ilegal y aprovechaban para reclamar una Ley de Pandemias.

Desde el PSOE, Dolores Narváez ha recordado que los parlamentarios están para cumplir y hacer cumplir los mandatos constitucionales para recriminar al PP que lleve más de tres años sin renovar el CGPJ "por intereses partidistas" y para advertirle que "los únicos que ganan" con su negativa es la "ultraderecha". "Tomen conciencia de ello y avénganse a renovar la totalidad de las instituciones", ha proclamado.

En términos similares, Roberto Uriarte, de Unidas Podemos, ha añadido que el hecho de que el PP no esté de acuerdo con la ley que recoge el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces "no le autoriza para no acatar su cumplimiento". "No sirve como excusa que no le guste la ley para desacatarla --ha dicho--. No es de recibo".