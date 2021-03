El Congreso rechaza reprobar a Marlaska por los acercamientos de presos de ETA, como pedían Cs y Vox

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves por amplia mayoría sendas mociones de Ciudadanos y Vox, apoyadas por el PP, que buscaban reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la política de acercamientos de presos de ETA a cárceles de País Vasco o próximas a esa comunidad.

Los partidarios de reprobar a Marlaska han sumado 153 votos del PP, Vox, Cs y UPN, mientras que han sido 193 los diputados que han votado en contra de esa censura, fundamentalmente del PSOE, Unidas Podemos y las formaciones independentistas y nacionalistas.

El pasado martes, Ciudadanos sometió a debate del Pleno del Congreso un texto en el que pedía censurar estos traslados de presos de la banda terrorista y exigía al Gobierno aclarar si éstos y la intención del Gobierno de traspasar la competencia de Prisiones al País Vasco se llevan a cabo "a cambio de apoyos parlamentarios" de Bildu.

LA ÚLTIMA INICIATIVA DE CAMBRONERO

Así lo reclamó el entonces diputado de Cs Pablo Cambronero, que ahora ha pedido incorporarse al Grupo Mixto tras darse de baja en la formación naranja. Entonces, tanto el PP como UPN ya adelantaron su apoyo a la iniciativa e incluso Vox acabó acordando con él una enmienda transaccional que, sin embargo, este jueves no ha recibido los apoyos necesarios para salir adelante.

En esa enmienda, recogida por Europa Press, Cs y Vox planteaban que el Congreso reprobara a Marlaska por su "incapacidad e incompetencia", por su política de acercamientos y progresiones en grado y demás "privilegios" penitenciarios otorgados, "por razones políticas", a los presos de ETA y por su "permisividad" con la celebración de actos de homenaje a etarras.

Entre otras cuestiones, también le instaba a comprometerse a no acercar a ningún preso etarra que no acredite "de manera explícita e indubitada" arrepentimiento por los crímenes cometidos o que no muestre su total disposición a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los crímenes aún pendientes de resolver.

También le emplazan a promover modificaciones legales para que estos traslados se realicen atendiendo criterios legalmente establecidos, "y no se trate de una potestad discrecional de la Secretaría General de Instituciones", y que los acuerdos de las Juntas de Tratamiento de las prisiones se sobre los traslados o progresiones de grado de los condenados se basen "en criterios técnicos y no políticos".

LA MISMA SUERTE CORRE EL TEXTO DE VOX

Un resultado similar ha cosechado la moción que Vox llevó este miércoles a debate del Pleno de la Cámara Baja y que tiene una redacción similar a la enmienda acordada con el partido de Inés Arrimadas.

En concreto, han sido 153 los votos a favor del texto de los de Santiago Abascal --los que suman el PP, Vox, Cs y UPN entre otros--, y 192 los votos en contra, entre ellos también los del PSOE y Unidas Podemos.

Además de exigir la censura de Marlaska por los acercamientos semanales de presos de ETA que autoriza cada semana, Vox también pretendía que el Congreso obligara al Gobierno a mantener la política de dispersión de presos de ETA y a prohibir todos los homenajes a etarras, ya sean fallecidos o excarcelados.

De la misma forma, proponía modificar la Ley de Víctimas para incluir multas de 200 a 150.000 euros para quienes participen en actos de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas y sus autores, y que el Gobierno llevara a cabo "una deslegitimación del terrorismo" de ETA mediante la utilización de "un lenguaje claro y nítido que no deje la más mínima duda de una organización terrorista llamada ETA".