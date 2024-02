Conoce los beneficios de trabajar con tu pareja

MADRID, 9 (CHANCE)

¿Eres de los que piensa que es negativo trabajar en pareja? Bien, te traemos un estudio que recibe el nombre 'Beneficios del amor en el entorno laboral' que aportará respuestas a tus preguntas... y ¡ojo! que los porcentajes te van a sorprender. Para ello, te ponemos de ejemplo algunas historias de amor que surgieron en el ambiente de trabajo y los beneficios que ellos encontraron

Manel y Laura se enamoraron en el centro que Amazon abrió en Girona en 2023. Él no tardó en solicitar su traslado de forma definitiva al centro en el que trabaja Laura en Illescas, Toledo, para poder estar juntos: "Nunca tuvimos dudas de hablar abiertamente de nuestra relación y cuando pedimos trabajar el mismo centro de Amazon todo fueron facilidades" explicaba ella.

Esta historia no es ninguna excepción porque sentir atracción por un compañero o compañera en la empresa donde trabajamos es algo habitual. Así lo confirman los datos del estudio "Beneficios del amor en el entorno laboral" según los cuales un 40% de personas en España confiesa haber sentido atracción en algún momento de su vida por alguna persona en su trabajo.

Además, los datos también revelan que un 30% preferiría compartir espacio de trabajo con su pareja, un 45% recomendaría a su pareja trabajar en su empresa y casi un 30% ha tenido o tendría hijos con alguien de su trabajo.

Entre los beneficios destacados de trabajar en pareja se encuentran: coordinar mejor los tiempos de descanso y ocio (60%), compartir experiencias (43%) o pasar más tiempo juntos (39%)... pero eso no es todo, ya que trabajar en la misma empresa ofrece otros beneficios sociales tales como aprovechar el seguro médico de la compañía (un 52%), contar con servicios de apoyo jurídico (27%) o psicológico (19%), o ahorrar en las comidas de los dos por tener beneficios en la cantina (16%). Además de estos servicios, un 75% de las personas encuestadas valora que si trabajase con su pareja ahorraría en el transporte.

En el caso de Amazon, además de salarios competitivos, ofrece a sus personas empleadas beneficios complementarios como cobertura médica privada, seguro dental y de vida, plan de pensiones, subvenciones en la cantina de los centros logísticos o permiso parental por nacimiento y cuidado del menor ampliado y retribuido.

Además, cuentan con acceso a un Programa de Asistencia al Empleado, con el que empleados y familiares pueden acceder a soporte gratuito, confidencial, virtual o presencial, y autoguiado en materia de salud mental, acontecimientos vitales importantes o asuntos que afecten a su vida cotidiana y financiera, las 24 horas del día.

Por otra parte, la compañía cuenta con medidas específicas para preservar el equilibrio entre la vida personal y profesional... Un ejemplo es que las personas trabajadoras de los centros logísticos tienen a su disposición diferentes mecanismos para hacer cambios de turno o de día para poder adaptarlos a necesidades personales y familiares.

Otro caso es el de Alejandra y Michelangelo, quienes se conocieron en una fiesta de verano de la compañía. Aunque ella estaba en el equipo de Kindle y él en la parte de ventas de amazon.es, su relación ha hecho que hayan acabado trabajando juntos. "Llevamos casi 7 años juntos y tenemos una hija, Constanza. Desde el principio hicimos pública nuestra relación. Aunque, en ese momento, estábamos en departamentos distintos ahora compartimos hasta el mismo departamento", nos confirmaba Alejandra Lossada, trabajadora en el departamento de Publicidad de Amazon.

Trabajar en pareja no solo aporta beneficios emocionales y sociales, puede impulsar el desarrollo profesional de los miembros de la pareja. Así, un 55% de las personas encuestadas cree que tendrían más oportunidades de aprendizaje mutuo, un 42% señala que le facilitaría ser más empática y que hubiese más transparencia sobre el estado de los proyectos, y un 29% afirma que eliminaría las barreras o la vergüenza para proponer ideas novedosas. De hecho, un 33,33% de los españoles que trabajan actualmente con su pareja piensan que tienen más beneficios en el trabajo frente al resto.

AMAR SIN TABÚES

Amanda y Pedro son un claro ejemplo de enamorarse en el entorno de trabajo y hacerlo público ya que vivieron su pedida de mano en el mismo centro de trabajo con el apoyo y participación de todos los compañeros. Un año después se casaron y según nos comentaba Pedro "la boda fue una celebración de todo el centro. Nos conocimos trabajando, aquí le pedí a Amanda que se casara conmigo y, como es normal, a nuestra boda vinieron muchísimos compañeros y compañeras".

Compartir abiertamente que estás en una relación con otra persona empleada no supone un gran tabú para la mayoría de las personas, ya que, el 68% de las personas encuestadas afirma que lo haría antes del primer año y, un 35% desde el principio. Además, la mayoría considera que sus superiores e iguales no tendrían una mala respuesta a la noticia. En concreto, casi un 62% piensa que sus jefes serían indiferentes y un 19% opina que reaccionarían positivamente. En el caso de los compañeros, un 54% cree que no le darían importancia y un 36% piensa que se alegrarían.

A pesar de ello, todavía quedan tabúes por superar y casi la mitad de las personas en España (un 48%) considera que no se sentiría cómoda teniendo una pareja del mismo sexo en el trabajo. Una situación que no se da en el caso de Nerea e Isabel, quienes llevan juntas 8 años y empezaron a trabajar en el centro logístico de Amazon en Illescas cuando se abrió.

Desde el principio comunicaron su relación: "No tuvimos ninguna duda de hablar de nuestra relación desde el principio. Aunque no realizamos las mismas funciones dentro del centro y apenas nos vemos trabajando, es muy cómodo tener el mismo turno para compartir transporte tanto a la ida como a la vuelta. Ahora se ha unido nuestra cuñada a nuestro turno y también hacemos los viajes de ida y vuelta con ella", nos relataba Nerea Martínez, empleada del centro robotizado de Amazon en Illescas.

El ejemplo de Nerea e Isabel define el papel vital que la diversidad, la igualdad y la inclusión tienen en Amazon. De este modo, la compañía ha sido considerada como uno de los Mejores lugares para trabajar por la igualdad LGTBIQA+ en el Índice de Igualdad Corporativa de Human Rights Campaign y ser reconocida por su trabajo en favor de la diversidad a través del informe EMIDIS de FELGTB+.