Se conocen nuevos datos de la desaparición de José María, hermano de David Bisbal

MADRID, 7 (CHANCE)

José María, hermano de David Bisbal, era encontrado con vida el pasado miércoles tras 30 horas de búsqueda en un descampado de Roquetas de Mar. Un suceso súper extraño que tuvo a la familia de este en vilo durante toda la noche por su desaparición. El artista rompía su silencio a través de sus redes sociales y agradecía la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y pedía privacidad ante este momento tan complicado para ellos.

Este viernes han trascendido más detalles de la desaparición. Si hasta ahora pensábamos que había sido su mujer quién había avisado a la Guardia Civil, ahora hemos conocido gracias a las declaraciones de un testigo que no, que fue una persona anónima la que dio la voz de alarma: "Yo fui quien avisó a la Guardia Civil. No estaba durmiendo. No te puedo decir más".

Según los vecinos del barrio donde apareció el coche de José María, el vehículo llevaba ahí aparcado durante días y además, los asientos estaban plegados, una manera de poder estar lo más cómodo dentro del coche y poder descansar allí. Además, uno de los vecinos de la zona ha confesado que "no me extrañaría que hubiera entrado en un pisillo de estos, hay muchos pisos de chicas".

'Fiesta' ha desvelado estos datos en exclusiva y también la mejor de las noticias: José María ha recibido ya el alta hospitalaria tras ser ingresado justo momentos después de ser hallado con vida. Una historia que parece que acaba con final feliz, pero que por ahora se desconocen muchos de los datos que le habrían llevado a 'desaparecer' durante horas.