Consejera andaluza de Igualdad cree que Moreno "despista" sobre adelanto electoral pero admite: Cs ha cometido errores

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), ha considerado este miércoles que es un "despiste" las últimas declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre un posible adelanto electoral, así como ha hecho autocrítica con su partido al admitir que "se han cometido muchos errores" en Cs.

Así lo ha expresado Ruiz durante su intervención en la conferencia del Foro Joly Andalucía en Sevilla, en la que ha hecho referencia a la afirmación de Moreno sobre que "continúa manteniendo una reflexión serena" sobre si convoca las elecciones andaluzas el próximo mes de junio y que dejaba la puerta abierta a que los comicios se celebren en viernes o sábado en lugar del domingo.

"No sé nada sobre las elecciones. Lo que dijo ayer el presidente me ha vuelto a despistar aún más", ha criticado Ruiz, tras asegurar que "el futuro no se lo plantea" pero que "queda mucho por terminar". "La prioridad es desarrollar reglamentariamente la Ley de la Infancia entera y me gustaría poder desarrollar todos los proyectos, verlos crecer y poderlos gestionar", ha manifestado.

Tras esto, cuestionada sobre la posición actual de su partido en las encuestas, Ruiz ha admitido que se "han cometido muchos errores" desde los cargos orgánicos de Cs o porque "no se han fortificado las estructuras municipales y territoriales" en Andalucía, pero que ella se "quita de esa ecuación" porque "no tiene ningún cargo orgánico" y que "lo que ha hecho es trabajar y gobernar".

"Se han cometido muchos errores: desde no participar en el Gobierno de España hasta no tener una estrategia de comunicación efectiva o no fortificar las estructuras municipales y territoriales en Andalucía. Son muchas cuestiones que de mí no dependían. Incluso en pandemia, yo me he reunido con cargos, con concejales, con las bases o los afiliados y estábamos muy ilusionados. Han sido muchos errores de comunicación", ha lamentado.

Así, Ruiz ha "echado en falta" una estrategia de comunicación "clara" en la formación ya que entre PP y su partido hay "dos puntos de vista diferentes" pero no "se han podido comunicar eficientemente". "Mi perfil y mi modelo es bastante más diferente y marco una línea liberal bastante clara", ha valorado.

Asimismo, preguntada sobre su partido y si se ve dentro de las listas de Cs para las elecciones, ha asegurado que "no le han dicho nada" desde su formación, toda vez que ha admitido que antes "tuvo alguna posibilidad" de ser candidata para este partido porque "ella siempre iba a estar dispuesta".

"Vengo de trabajar en las trincheras y me invitaron a este proyecto. Creo que Cs ha sido absolutamente necesario para Andalucía porque hemos producido un cambio en la región. Me gusta el proyecto y me embarco en él donde haga falta", ha afirmado.

VOX "NO ME DA MIEDO"

Por último, preguntada por Vox y su opinión acerca del apoyo externo de este partido en el Gobierno andaluz, Ruiz ha señalado que ella "se ha plantado delante" de este formación porque "no me da miedo" y que "no se ha movido ni un solo milímetro" con respecto a temas como derechos de las mujeres o la infancia.

"Ha habido ataques personales, en redes, me han puesto querella o han pedido mi dimisión. Esto es lo que maneja Vox: titulares, redes, populismo y amenazas. Ante eso no me muevo y me he sentido respaldada por el presidente y el vicepresidente de la Junta. He sido libre para hacer todo lo que he de hacer", ha concluido.