Consejera andaluza Igualdad defiende ante Vox la "libertad" para no tener hijos y a las familias Lgtbi y monoparentales

Vox reclama al Gobierno andaluz del PP-A medidas para favorecer la natalidad

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), ha reivindicado este jueves frente a Vox un concepto "transversal" y amplio de familias que incluya también a las que formen personas del colectivo Lgtbi y las monoparentales, así como ha defendido la "libertad" de las mujeres que decidan no tener hijos.

Son consideraciones que la consejera ha expuesto durante una interpelación sobre políticas de familia que le ha dirigido en el Pleno del Parlamento andaluz la diputada de Vox Ana María Ruiz, que ha comenzado reivindicando la necesidad de "ponderar" el valor de las familias "en cada una de las iniciativas que se tramitan" en el Parlamento, en un momento en el que "esta base de nuestra sociedad está en peligro" y "se encuentra especialmente castigada", según ha sostenido.

La parlamentaria de Vox ha alertado de la "caída de la natalidad" y del "suicidio demográfico" que, en su opinión, se está produciendo en un momento en el que se da un "drástico aumento de la población de mayores de 80 años", y se ha preguntado qué medidas "eficientes" está implementando el Gobierno del PP-A para apostar por la natalidad y la maternidad teniendo en cuenta que, en su discurso de investidura, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo que el suyo "iba a ser el gobierno de las familias".

La diputada de Vox ha reprochado a los 'populares' que, a la vez que "rechazan políticas a favor de la natalidad y la familia, invierten en políticas ideológicas", así como que fueran "pioneros" en el apoyo a una ley Trans en Andalucía, que se aprobó en 2014, antes que la que rige a nivel nacional, y que ha animado a "derogar", al igual que la del aborto en el plano estatal.

Ana María Ruiz ha defendido que se adopten medidas de apoyo a las mujeres que atraviesan una situación "difícil" durante sus embarazos, y ha aseverado que está en la "mano" del PP-A, en tanto que el partido que sustenta al Gobierno andaluz, el "solucionar un problema tan importante como la escasez de natalidad y proteger a las familias", si bien ha apuntado que "hace falta" Vox para defender a las familias, ya que es "el único partido" que actualmente lo está haciendo, según ha sostenido.

"DIFERENCIAS" DE LA CONSEJERA CON VOX

La consejera Loles López ha respondido a la representante de Vox trasladándole que comparte con ella que "la familia es probablemente lo más importante de nuestras vidas", pero le ha avisado de que mantiene con ella una "diferencia muy importante" al respecto, y es que para ella "dos mujeres o dos hombres que decidan tener un hijo es familia", al igual que lo son "las familias monoparentales, las acogedoras y las numerosas".

"Yo no excluyo a familias, no etiqueto a personas", ha aseverado en esa línea la consejera de Igualdad, que ha dicho que cree "en la igualdad entre hombres y mujeres", y que se considera "feminista", y su "libertad no la toca ningún partido", y no va a permitir que "nadie" le dé un "carné" de feminismo.

Además, la titular andaluza de Igualdad ha advertido a la diputada de Vox que va a "mantener" las medidas de "coeducación" en los colegios andaluces, así como ha reivindicado la "libertad" de las mujeres que, como ella misma --según ha reconocido-- decidan "no tener hijos", entendiendo que tienen "el mismo derecho que la mujer que decida tenerlos".

Loles López ha defendido igualmente las políticas del Gobierno de Juanma Moreno en materia de familias, y al respecto ha destacado los premios a las familias andaluzas que ya han celebrado su tercera edición, así como el hecho de que Andalucía vaya a ser "la primera comunidad autónoma que va a tener una cátedra de familia gracias a la generosidad de la Universidad de Málaga".

Junto a ello, ha citado la primera Estrategia para la Igualdad de trato y no discriminación de personas Lgtbi, cuya elaboración "va para adelante y va a seguir hasta el final", según ha querido dejar claro antes de destacar además que la Junta está elaborando una ley "para todas las familias".

"Para mí, una familia es toda persona que decide unir su vida a otra y tener descendientes", pero también lo son "las monoparentales", según ha incidido la consejera, que ha espetado a la diputada de Vox que, "para hablar de familias y mujeres, hablemos primero de respeto y libertad".

En su segundo turno, Ana María Ruiz ha defendido que el tono de su primera intervención había sido "bueno y agradable" pese a los reproches de la consejera, a la que, además, ha replicado que en Vox también están "de acuerdo con cualquier persona que quiera llevar adelante su vida en libertad", y que "a nadie le importa con quién se mete en la cama" cada persona.

No obstante, la diputada de Vox ha defendido que el Gobierno de la Junta sí está "obligado a conseguir recursos para ayudar a la natalidad y a quien quiera tener hijos, porque tenemos un gran problema" al respecto, según ha insistido.

"VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" Y "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"

En su última réplica, la consejera de Igualdad ha aprovechado para reivindicar también que "la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer existe", y esa es una verdad "irrefutable", y por eso no va a "eliminar" el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como a veces le han pedido desde Vox, según ha abundado.

Loles López ha defendido también que existen igualmente "la violencia contra los menores y los mayores, y la de hijos a padres", y por eso tampoco piensa "eliminar el Teléfono contra la Violencia Intrafamiliar" implantado en Andalucía como le piden otros grupos, porque su "obligación es eliminar todo tipo de violencias".

"Esto no va de ideologías, sino de víctimas y libertad", ha aseverado la consejera, que ha pedido a "unos y otros" grupos políticos que "dejen de enredar" al respecto, y ha concluido emplazando a la diputada de Vox que, la próxima vez que debata con ella, "pronuncie" la frase de que "la violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres existe, y ahí no cabe ideología, sino la unión de toda la sociedad", según ha zanjado Loles López.