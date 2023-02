Consejera canaria desvincula a su Gobierno del 'caso Mediador': "No teníamos conocimiento de nada"

El PP pide la dimisión de la consejera y CC-PNC insta al Ejecutivo a personarse como acusación en defensa de los trabajadores

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha dicho este viernes que el Gobierno de Canarias no estaba al corriente de los entresijos del 'caso Mediador'.

"No teníamos conocimiento de nada", ha comentado, subrayando que también es "mentira" que haya alguna "queja" de un funcionario o de alguna organización agraria por la tramitación de algunos expedientes o que el mediador, Marco Antonio Navarro, tuviera un despacho en la sede de la Consejería o participara en reuniones institucionales.

"Es una solemne tontería", ha agregado, incidiendo en que el mediador "puede mentir para cubrirse las espaldas", ha apuntado en comisión parlamentaria a preguntas de los grupos Popular y Nacionalista.

Ha dicho también que hasta el momento no han detectado "irregularidades" en la gestión de ayudas europeas para la ganadería y lo ve improbable debido a los exhaustivos "controles" que se realizan.

En esa línea ha insistido en que "se han hecho todos los controles" y ningún alto cargo "puede modificar ninguna resolución avalada por un técnico o jurista, los cargos públicos solo firman resoluciones, es la garantía de las cosas se han hecho bien".

La consejera, que ha obviado la petición de dimisión realizada por el PP, ha recordado que Taishet Fuentes fue cesado a mediados del año pasado por "falta de confianza, defecto de gestión y falta de empatía con las empresas" en unos momentos de gran "descontento" en el subsector ganadero y que obligaron a intervenir al presidente, Ángel Víctor Torres.

Ha dicho también que nadie "se ha callado" en el Gobierno y tanto ella misma, como el presidente y el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, han dado "explicaciones".

Asimismo ha comentado que los empresarios "que entraron en estas tramas" han dicho que "no habían conseguido lo que pedían" los directores generales por lo que ha criticado que se ponga "en duda" la "honestidad y profesionalidad" de los trabajadores de la Consejería.

CESE DE TAISHET FUENTES: UNA DECISIÓN ACERTADA

Vanoostende ha afirmado que trabajan para dar toda la información que ha solicitado el juzgado y que, con el tiempo, se ha demostrado que el cese de Fuentes fue una "decisión acertada por falta de confianza y mala gestión".

Ha negado que haya sido desautorizada, como ha criticado CC, por que Torres haya mediado con los ganaderos para resolver la crisis del sector --"es una simplonada"-- y ha defendido el trabajo realizado en la Consejería en esta Legislatura "en un momento supercomplejo" para los técnicos porque han tenido que atender "emergencias" vinculadas a la pandemia y la subida de los costes.

Juan Manuel García Casañas (PP) ha pedido la dimisión de la consejera tanto si conocía los hechos de la trama "como si no", subrayando que el 'caso Mediador' "no es plato de buen gusto" y los partidos políticos tienen "el riesgo de equivocarse al elegir o tropezar dos veces en la misma familia".

Ha lamentado que la oposición la haya "obligado a venir" al Parlamento a dar explicaciones y no entiende como no se tomó "ninguna medida" contra un mediador que "campaba a sus anchas" por los despachos de la consejería ni escuchó las quejas de los funcionarios.

Ha comentado que en la Consejería "llevan cuatro años pajareando" y se pregunta "como es posible" que el exdirector general de Ganadería fueran nombrado candidato a la Alcaldía de Antigua. "Algo no están contando o no están diciendo la verdad, no es normal que alguien que no sirva para la dirección general sirva para otros cargos", ha subrayado.

Ha dicho que a su grupo no le vale la explicación de "pérdida de confianza" y cuestionado el "silencio" del PSOE y el propio presidente canario, afeando a Vanoostende que es la "responsable" del personal de la Consejería.

CABRERA: "YA ESTÁ CESADA POR EL SECTOR"

Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista, ha apuntado que el 'caso Mediador' es "repugnante" y que el Gobierno vive en una "realidad paralela" ante la "gestión desastrosa" del departamento de Agricultura y Ganadería.

Ha preguntado a la consejera si conocía al mediador y si participó en reuniones con él, lo mismo que el presidente, y entiende que ni "la versión" expuesta por Torres "ni el pacto de silencio" de los socios de Gobierno "es la mejor ayuda para dar tranquilidad a los funcionarios, credibilidad y confianza al sector".

Cabrera ha reclamado al Gobierno que "de la cara" y se persone en la causa judicial como acusación particular, en defensa de trabajadores y para "salvar la democracia" y dar "buena imagen" del Gobierno.

"No vengo a pedirle la dimisión, ya está cesada por el sector", ha comentado.