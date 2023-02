Consejera canaria que las declaraciones de la ministra Llop suponen una "vuelta al código penal de la manada"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 (EUROPA PRESS)

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha criticado las últimas declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y ha afirmado que suponen una "vuelta atrás" y un retorno "al código penal de la manada".

Así lo ha afirmado en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, y también en su cuenta oficial de Twitter, a raíz de que la ministra de Justicia haya dicho en una entrevista en la SER que es "muy sencillo probar que hay violencia e intimidación. Con una herida ya se puede probar que ha habido violencia".

Noemí Santana ha dicho que las declaraciones de la ministra "se alejan mucho" del concepto de consentimiento que desarrolla la 'ley del solo sí es sí' y "ponen en peligro" las conquistas que ha hecho el movimiento feminista a través de una norma que, recalcó, no sólo ha redactado el Ministerio de Igualdad, sino también otros ministerios.

La consejera ha destacado que la 'ley del solo sí es sí' supone un "avance importante" para España en materia de protección a las víctimas y subrayó que así lo han reconocido, incluso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones europeas, que "han alabado" el trabajo del Ministerio de Igualdad y el desarrollo de leyes como ésta.

Santana considera que la Ley recoge "ampliamente" las demandas de los movimientos feministas, cuando "salían a las calles a decir que no se podía poner el foco sobre las mujeres respecto a si eran víctimas de la violencia sexual que se ejercía sobre ellas"; por eso ve fundamental que el eje central de la 'ley del sólo sí es sí' siga siendo el consentimiento.

No obstante, reconoce que hay "mucho trabajo" por hacer y que la norma "se puede mejorar", y quiso dejar claro que en ningún momento la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha negado a modificar la 'ley del sólo sí es sí' para que "no se haga un uso torticero de la Ley y para que no haya quienes mal apliquen esta norma para hacer política con toga".

Noemí Santana ha incidido en que Podemos está dispuesto a modificar esta ley siempre y cuando no se toque el concepto de consentimiento tal cual está establecido, y recordó que en 2021 unas 4.000 mujeres intentaron demostrar que fueron violadas, que se ejerció violencia machista sobre ellas o que fueron víctimas de agresiones sexuales y sólo 500 obtuvieron ese reconocimiento, de ahí la importancia de que el consentimiento siga siendo el eje central de la Ley, reiteró.

"ANTOLOGÍA DEL DISPARATE"

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, pidió la dimisión de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, "por su antología del disparate" al calificar como "violencia" que se impongan penas de cárcel a los violadores, según aseguró este pasado fin de semana en un acto público, en referencia a la 'ley del sólo sí es sí'.

Para Espino, "Podemos Canarias tiene una responsabilidad añadida en toda esta situación porque Rosell es una de las coautoras de la Ley". Por ello, preguntó a la consejera si comparte las afirmaciones de su compañera de partido, que también ha dicho que imponer una pena muy alta al agresor "individualiza el problema y, de paso, la aísla a ella, nos aísla a nosotras, nos quita todo el paraguas de lo colectivo y nos hace unas víctimas solas", y que cuando el problema es penal "se arregla con penas y ya está. Cuando una sociedad, solo puede proponer más penas es una política de pena".

Ante estas declaraciones, la portavoz del Grupo Mixto ha aclarado que lo que se está pidiendo Victoria Rosell "no son más penas, sino que no se rebajen las que ya existían y que dejen de salir de la cárcel violadores y pederastas". En este sentido, ha señalado que las penas son necesarias porque "quienes violan y agreden hace daño a las víctimas pero también nos hacen un daño a todos como sociedad".

"Por tanto, tienen que tener una pena proporcional al delito que han cometido, que es lo único que se está pidiendo porque además hay violadores que son reincidentes y que salgan antes de prisión, como está ocurriendo, esta provocando que se interrumpan muchos de los programas de rehabilitación a los que se están sometiendo", añadió.

MÁS INSEGURAS

Vidina Espino también ha rechazado las palabras de la delegada del Gobierno cuando aseguró que con la 'ley del solo sí es sí' tal como está "somos mas libres y seguras". Ante esta afirmación, ha preguntado a Santana si cree que con 400 violadores que ya se han visto beneficiados las mujeres están más libres y seguras.

"No, nos sentimos más inseguras", ha dicho la portavoz, que también ha denunciado que Rosell pidiera que no se hicieran noticias sobre los violadores y pederastas que salían de la cárcel porque generaban alarma social. "Es decir, quería que se ocultara la realidad de lo que están pasando las mujeres", ha lamentado Espino.

La portavoz también ha preguntado a Santana si está de acuerdo con lo que otra compañera de su partido, la secretaria de Estado, "llegó a afirmar en tono jocoso de que bueno, total, como ya te violaron si sale seis meses antes de prisión no pasa nada". Espino ha diho no entender la postura que está teniendo Podemos: "Creo que en nada ayuda a las mujeres, ni al feminismo y creo que hay que rectificar como por fin ha hecho el Partido Socialista, aunque tres meses tarde".

Para Vidina Espino, la 'ley del sólo sí es sí' "es muy controvertida y ha generado efectos no deseados que nos afectan a las mujeres". "Que 400 agresores sexuales, más de una treintena de ellos excarcelados, se hayan visto beneficiados por esta no es lo que nadie pretendía", ha aclarado. "Todos nos podemos equivocar pero lo que no se debe hacer es insistir en el mismo error. Tenemos que rectificar y, sobre todo, en algo que tanto daño está haciendo".

La portavoz ha pedido a Santana que no "líen más" y que no mientan porque "el consentimiento no se toca" y no porque lo diga ella, sino porque lo dice el PSOE, "que no creo que sea sospechoso de querer hacer nada en contra de su partido y menos en contra del feminismo". Tampoco es cierto, ha aclarado Espino, que nadie les advirtiera de las rebajas de las penas. "Lo hizo el CGPJ, lo hizo la oposición, lo hicieron varias asociaciones feministas, numerosos juristas y dos ministros del PSOE", ha recordado.