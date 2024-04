La consejera delegada de Línea Directa compra más de un millón de acciones de la empresa

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, ha decidido comprar algo más de 1,1 millones de acciones de la aseguradora, aprovechando que la cotización se encuentra cerca de sus niveles más bajos desde que la empresa aterrizó en Bolsa.

En concreto, la empresa ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Ayuela decidió el pasado 26 de marzo comprar 1.108.037 acciones de Línea Directa a un precio medio de 0,90 euros por acción. Esto supone un desmbolso total de 997.233 euros.

Ayuela percibió una retribución de 483.000 euros durante 2023, lo que supone un incremento del 12,9% respecto al año anterior. No obstante, la cifra no es comparable debido a que en 2022 Ayuela no estuvo el año complejo en el cargo, por lo que su retribución fue menor.

En total, la primera ejecutiva de la aseguradora percibió una remuneración en metálico de 445.000 euros, así como otros 38.000 euros en concepto del beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados.

Durante el pasado mes de marzo ha habido varios movimientos en el capital de la aseguradora. Cartival, el vehículo inversor de Jaime Botín, elevó su participación por encima del 20%, mientras que fondo Brandes alcanzó el 5,062% y Fidelity alcanzó el 1,732%.