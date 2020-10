Consejero de Acción Exterior de Cataluña sobre elecciones: "A día de hoy no podemos afirmar que no se puedan celebrar"

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ha dicho que a día de hoy desde su Conselleria no pueden afirmar que no vayan a haber elecciones pero asegura que pondrán todos los medios y protocolos para que su celebración sea posible: "A día de hoy no podemos afirmar que no se puedan celebrar las elecciones".

Lo ha dicho en una entrevista este lunes en Ser Cataluña recogida por Europa Press, tras haber sido preguntado sobre si puede garantizar que habrá elecciones al Parlament, a lo que Solé ha contestado que "a día de hoy nadie puede garantizar absolutamente nada de lo que pueda pasar el 14 de febrero". Además, ha señalado que el decreto de estado de alarma del Gobierno central especifica que "en ningún momento se prohíbe la posibilidad de hacer elecciones", por lo que afirma que este también será el objetivo desde su Departamento. Y añade: "En todo caso, el órgano que tendrá que valorar, en función de la situación epidemiológica que tengamos en el país, si es conveniente o no celebrar estas elecciones, es el Procicat". Preguntado por las declaraciones de este lunes de la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, sobre la posibilidad de aplicar un confinamiento de fin de semana, Solé ha dicho que es una medida que el Govern tiene sobre la mesa dada la situación de complejidad. "Podemos plantear cualquier escenario en función de cómo vaya evolucionando la pandemia, y por lo tanto no podemos descartar absolutamente nada", ha zanjado.