Consejero andaluz cree que sería "un auténtico escándalo" que se pudiera anular la sentencia de los ERE

GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha opinado este lunes que sería un "auténtico escándalo" que pudiera anularse la sentencia del caso de los ERE irregulares, confiando en que no prosperen los posibles informes que en este sentido pueda haber en el Tribunal Constitucional, y ha recordado que este órgano "no puede rejuzgar" una causa sino que "está para otra cosa", como es "calibrar el alcance constitucional de las medidas que se adoptaron por otros tribunales".

A preguntas de los periodistas en Granada, el consejero de Justicia ha trasladado la "gran preocupación" que le produce que, según se ha publicado recientemente, el informe que recibe el recurso de constitucionalidad que presentaron las partes en la causa de los ERE pueda incorporar "íntegramente el argumento de la defensa de todos los acusados" y que "anule radicalmente un trabajo judicial de más de una década y que va en el sentido contrario a la lógica".

"El pretender a través de ese informe trasladar la sensación de que no ha habido ninguna acción delictiva en Andalucía, cuando conocemos hechos probados en los que ha habido miles de millones de euros que se han utilizado políticamente, que se han malgastado sin control administrativo alguno (...) me parece que va en una dirección contraria a la del sentido común y no sólo al de la justicia", ha agregado Nieto, quien ha confiado en que ese informe "no va a prosperar" pues lo contrario le parecería "un auténtico escándalo".

Preguntado si la Consejería de Justicia actuaría en ese caso, ha recalcado que la Junta "siempre va a estar en castigar el mal uso de los recursos públicos de Andalucía", pues han sido "miles de millones de euros que debían ir destinados a los andaluces que no tenían un puesto de trabajo, que estaban buscando una oportunidad laboral y que en lugar de atender esa demanda, pues hubo un gobierno, unos cargos políticos, que decidieron entregarlos a un círculo de amigos que lo utilizó en todo aquello que quisieron, pero desde luego en absoluto en los fines que estaban previstos en los presupuestos que aprobaba el Parlamento".