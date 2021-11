El consejero andaluz de Hacienda retira que Unidas Podemos va a "buscar a los que disparaban" para aprobar los PGE

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A) ha pedido disculpas a la portavoz parlamentaria del grupo Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, por haber acusado a su formación durante el debate de totalidad de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022 de ir a "buscar a los que disparaban", en referencia al partido que lidera Arnaldo Otegui, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha pedido retirar esta alusión del diario de sesiones.

Bravo se ha pronunciado de este modo al inicio de su intervención de cierre del debate después de una conversación con Nieto tras su debate en el Parlamento y de haber visionado un vídeo con sus manifestaciones. "Saben lo que he querido decir pero no he estado afortunado y pido que se retiren del diario de sesiones", ha comentado ante el Pleno.

Bravo y Nieto han discutido este miércoles en el Pleno de la Cámara andaluza a propósito de los acuerdos de las formaciones a las que representan con Vox y EH Bildu, y después de que el consejero haya acusado a la confluencia de Podemos e IU de ir a "buscar a los que disparaban", en referencia al partido que lidera Arnaldo Otegui.

Ha sido en el transcurso del debate de totalidad del proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 en el Pleno del Parlamento, y después de que la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, pusiera de relieve que el PP en el Congreso de los Diputados había apoyado una enmienda del grupo independentista catalán Junts para la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 de un Fondo Covid para las comunidades autónomas, coincidiendo los 'populares' en su apoyo a esta iniciativa con los parlamentarios de EH Bildu.

Inmaculada Nieto ha tildado de "chapuza técnica" esa enmienda, que "ha sido inadmitida por la Cámara" baja, y le ha remarcado que, "con toda normalidad democrática", la secundaron "Junts, PP y EH Bildu", entre otros grupos, y ha advertido al consejero de que, con ese fondo, "Andalucía habría perdido 1.700 millones de euros".

El consejero le ha respondido que el PP "no ha ido a buscar" a Bildu en esa votación, y al hilo de lo que desde su escaño le trasladaba la portavoz de Unidas Podemos le ha pedido que no le "compare" a Bildu con Vox, un partido donde están "las víctimas" del terrorismo, "a los que mataban, los que sufrían", como "(José) Ortega Lara, (Santiago) Abascal, Francisco José Alcaraz, niños", según ha enumerado.

"No me compare a Bildu con otra formación", ha dicho el consejero en alusión a Vox. "No he ido a buscar a Bildu. Prefiero estar del lado de las víctimas y no de los verdugos", ha aseverado Juan Bravo, quien además ha defendido que la propuesta de Junts para un fondo Covid es "buena" para Andalucía y ha concluido espetando a Unidas Podemos que "ustedes van a buscar a los que disparaban".

Estas palabras han suscitado la reacción de Inmaculada Nieto, que al término de la intervención del consejero, y esgrimiendo el Reglamento de la Cámara, ha pedido la palabra a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), quien no se la ha concedido entendiendo que no se había faltado al respeto a nadie en la intervención de Bravo.