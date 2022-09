Consejero asturiano sobre el lobo: "O aprobar nuestro programa como hemos hecho, o seguir sin controlar la población"

OVIEDO, 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, se ha referido este martes a la fauna salvaje, señalando que "se han incrementado los baremos para pago de daño" y se ha iniciado una nueva estrategia para el control poblacional del jabalí. En el caso del lobo, ha reiterado un mensaje: "O nos adaptamos o no podemos hacer nada. O aprobar nuestro programa como hemos hecho, o seguir sin controlar la población del lobo. Y los ganaderos no pueden permitirse que no hagamos nada".

En este sentido, ha añadido que "así será hasta que los tribunales fallen, esperemos, anulando las decisiones del Gobierno de España y permitiéndonos volver a la situación anterior".

Calvo ha hecho estas declaraciones tras destacar la importancia del XXIX Certamen Nacional de Rebaños de Asturiana de los Valles que se celebra en el Recinto Ferial de La Pola Somiedo y remarcar que "el Gobierno de Asturias trabaja para dar valor a todas nuestras producciones agroalimentarias y que el reconocimiento de su calidad por parte de los consumidores debe ser el motor que permita obtener rentabilidad al sector".

Calvo ha recordado que las ayudas directas al sector se han incrementado en 16 millones anuales hasta llegar a los 96. Además, se han activado 20 millones de ayudas adicionales frente al incremento de costes derivados de la invasión de Ucrania.

El Ejecutivo asturiano también tiene en marcha la convocatoria de 35 millones para incorporación de jóvenes, mejora de explotaciones y prevención de daños de fauna salvaje y se ha implantado la ley de cadena alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas y avanza en lograr precios justos en origen.

Asimismo, el consejero ha apuntado que a partir de este mes, y hasta marzo, se va a desarrollar un ambicioso plan de desbroces que avance en la prevención de incendios y logre nueva superficie de pastos con especial necesidad a los picos de Europa.