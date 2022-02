Consejero de Ayuso cree que PP debe expulsar a gente "que haya actuado mal": Casado "sin duda alguna" lo ha hecho

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha afirmado este viernes que el PP debe expulsar a gente "que haya actuado mal" y ha añadido que el líder del PP, Pablo Casado, "sin duda alguna" lo ha hecho.

"Yo lo que creo es que si hay que expulsar a alguien del PP es a quien ha hecho mal las cosas, por ejemplo, el señor (Ángel) Carromero. Me imagino que a Carromero le abran abierto también el expediente porque es confeso, ha dimitido", ha señalado Ossorio en declaraciones a 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press.

Así, ha valorado que "bajo ningún concepto" cree que el partido llegue a expulsar a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de la formación y se ha preguntado cómo van a expulsar al "mayor activo del partido simplemente porque tienen envidia" y porque ellos no han sido capaces "de hacer lo mismo".

"Yo lo que he dicho es que deben dimitir las personas que han hecho mal las cosas", ha insistido el consejero, quien ha detallado que son aquellas personas que "por una envidia personal y por estropear la carrera de una política hayan acudido a detectives". "Esas personas deberían dimitir", ha afirmado, y a renglón seguido ha subrayado que "sin duda alguna" Casado "ha actuado mal".

Por otro lado, el consejero ha defendido que el PP es un partido "de gente noble" y de personas "con principios", aunque "por supuesto que hay garbanzos negros". A ello, ha añadido que él no se ve en ningún otro espacio que no sea el PP. "Siempre he trabajado muy a gusto en el PP, no me veo en otro sitio", ha especificado.